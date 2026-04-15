Szijjártó Péter a Karmelitában járt

Annak ellenére, hogy a külügyminiszter volt az egyik fő arca a Fidesz kampányának, a választás estéjén feltűnően hiányzott Orbán Viktor mellől, amikor elismerték a vereséget. A választás másnapján a HVG látta megrogyottan elvonulni a Külgazdasági és Külügyminisztériumból, de hivatalosan nem adott életjelet magáról, a vereséget sem kommentálta. Vasárnap délután óta Szijjártó Péter Facebook-oldala sem frissült, pedig addig ő volt az egyik legaktívabb.

Szijjártó Péter távozik a Karmelitából Fotó: Kovács Bendegúz/444

Kedden azonban nagy volt a nyűzsgés a Karmelita körül, a kormány tagjai most próbálják megfejteni a vereség okait. Ezekre a megbeszélésekre meghívták Szijjártó Pétert is, akit kora délután láttunk elvonulni a miniszterelnök hivatalából. A megszólításunkra nem reagált, azonban másokkal tudtunk beszélni, az erről készült riportunk hamarosan látható lesz a 444-en.