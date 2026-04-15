Túlzsúfoltság és vihar dönthette fel a menekülthajót, 250 embernek nyoma veszett

Mintegy 250 ember – többségében rohingya menekültek és bangladesiek, köztük gyerekek - tűnt el az Andamán-tengeren, miután a hajójuk felborult a múlt héten - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet.

A Bangladesből Malajziába tartó halászhajó a BBC értesülései szerint feltehetően az erős szél, a viharos tenger és a túlzsúfoltság miatt süllyedt el. A bangladesi parti őrség arról számolt be, hogy április 9-én kilenc embert sikerült kimenteni, de nem tudni pontosan, mikor történt a baleset.

Egy rohingya menekülteket szállító hajó (balra) 2024. október 23-án.

Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

A tragédia hátterében egy régóta húzódó menekültválság áll. A rohingyák – Mianmar egyik üldözött etnikai kisebbsége – százezres nagyságrendben menekültek át Bangladesbe a 2017-es, véres katonai fellépés után. A túlnyomórészt muszlim közösséget a buddhista többségű országban máig nem ismerik el állampolgárként.

Bár Banglades menedéket nyújtott számukra, a menekülttáborokban uralkodó rossz életkörülmények miatt sokan továbbindulnak. Céljuk gyakran Malajzia, amelyet biztonságosabb és jobb megélhetést kínáló országnak tartanak. Az utazás azonban rendkívül veszélyes: a menekültek gyakran túlzsúfolt, rossz állapotú hajókon kelnek útra.

Egy túlélő, Rafiqul Islam az AFP-nek arról beszélt, hogy közel 36 órán át sodródott a tengeren, mielőtt kimentették. Elmondása szerint a hajóból kifolyt üzemanyag égési sérüléseket okozott neki. A 40 éves férfit a malajziai munkalehetőség ígérete vette rá az útra.

Az ENSZ szerint a mostani katasztrófa is azt mutatja, milyen súlyos következményei vannak annak, hogy a rohingyák helyzete évek óta megoldatlan. A mianmari Rakhine államban továbbra is erőszak zajlik, ami „elhalványítja a biztonságos hazatérés reményét”, miközben a csökkenő nemzetközi támogatás és a táborok nehéz körülményei sokakat arra kényszerítenek, hogy életveszélyes tengeri útra induljanak.

Az ilyen hajók gyakran nem rendelkeznek alapvető felszerelésekkel, például ivóvízzel vagy megfelelő higiéniai körülményekkel, és sok esetben nem jutnak el a céljukig. Vannak, akik útközben meghalnak, másokat a hatóságok feltartóztatnak vagy visszaküldenek.

Nem ritka az sem, hogy a menekülteket már a partok közelében visszafordítják. 2025 januárjában például Malajzia két hajót is visszaküldött mintegy 300 emberrel a fedélzeten, miután élelmet és vizet adott nekik.

„Az emberek meghalnak a harcokban, meghalnak az éhségtől. Egyesek ezért inkább a tengeren halnának meg, mint hogy itt haljanak meg lassan” – mondta korábban a Reutersnek egy rohingya menekült a bangladesi Cox’s Bazarban.

Az ENSZ-szervezetek keddi közleményükben arra kérték a nemzetközi közösséget, hogy ne csökkentsék a rohingya menekültek és a bangladesi befogadó közösségek támogatását. Figyelmeztettek: a mostani tragédia is azt jelzi, sürgősen kezelni kell a mianmari elvándorlás kiváltó okait, és olyan feltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik a menekültek önkéntes, biztonságos és méltóságteljes hazatérését.