Az ukránok a tíz legnagyobb olajfinomító egyikét támadták Oroszországban

Oroszország április 16-án éjjel ismét nagyszabású rakétatámadást indított több ukrán város ellen. Ezzel párhuzamosan ukrán drónok is csapást mértek Oroszországban: éjjel találat érte a tuapszei olajfinomítót a déli krasznodari területen. A kikötőváros, Tuapsze, nagyjából 75 kilométerre fekszik északnyugatra Szocsitól, és rendszeres célpontja ukrán dróntámadásoknak. A tuapszei olajfinomító éves feldolgozási kapacitása körülbelül 12 millió tonna. A létesítmény kulcsszerepet játszik az orosz hadsereg ellátásában: benzint, dízelüzemanyagot, fűtőolajat és petrolkémiai alapanyagokat állít elő.

A finomítót korábban is értek ukrán támadások, amelyek közül néhány következtében ideiglenesen le kellett állítani az üzemet. A Rosznyefty tulajdonában lévő létesítmény Oroszország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik.

A régió kormányzója, Venyiamin Kondratyev csak annyit közölt, hogy egy „kikötői vállalatot” ért találat dróntörmelék miatt, a finomítót név szerint nem említette. Azt is jelezte, hogy civil áldozatok vannak, és lakóépületek rongálódtak meg.

A támadás lakóházakat is elért Tuapszéban: két gyerek meghalt, két felnőtt pedig megsérült. A városban a mai napra minden oktatási intézményben törölték a tanítást.

Dnyipróban lángol egy épület, miután orosz csapás érte 2026. április 16-án éjjel. Fotó: HANDOUT/AFP

Ezzel párhuzamosan Kijevben legalább öt ember, köztük egy gyerek meghalt, további 21 pedig megsérült az éjszakai támadásokban. A sérültek között egy gyerek, négy mentős és két rendőr is van.

Dnyipróban, Ukrajna negyedik legnagyobb városában lakónegyedekben csaptak fel a lángok, miután a várost ezen a héten már másodszor érte halálos orosz rakétacsapás. A támadásokban legalább két civil meghalt, 27-en pedig megsérültek.

Robbanásokat jelentettek Odesszából is, nem sokkal azután, hogy ballisztikus rakéták miatt adtak ki riasztást. A kikötővárost a napközben dróntámadás is érte: egy ember meghalt, hatan megsérültek.

Volodimir Zelenszkij nemrég arra figyelmeztetett, az Ukrajna számára rendelkezésre álló légvédelmi rakéták száma kritikus szint alá csökkent, különösen azok, amelyek az amerikai gyártmányú Patriot rendszerekhez szükségesek. (Kyiv Independent)