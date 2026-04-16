Egy polgármestert „érintően” nyomoz az ügyészség, a készenléti rendőrséget is bevonva akcióznak Pest megyében

„Nyomoz az ügyészség egy polgármestert érintően” címmel adott ki enigmatikus közleményt a Központi Nyomozó Főügyészség, amelyben arról tájékoztattak: „a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre Pest vármegyében”.
A nyomozó főügyészségen 2025 decemberében indult büntetőeljárásban jelenleg „több helyszínen zajlanak eljárási cselekmények”, az összehangolt akcióban közel 20 hivatalos személy vesz részt, és a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködik.
Az ügyről részletesebb tájékoztatás délután várható.