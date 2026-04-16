Egyre több város tagadja meg a szolidaritási hozzájárulás befizetését

Április 15. volt a szolidaritási hozzájárulás befizetésének határideje, ezt azonban több polgármester is megtagadta - írja az ATV.

Ilyen Nagykanizsa önkormányzata, a város polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem fogják befizetni a szolidarítási adót, hogy „ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról”. Nagykanizsának egyébként idén több mint egymilliárd forint összegű szolidaritási adót kellene megfizetnie.

Hasonlóan döntött Orosháza polgármestere is, aki bejelentette, hogy nem fizetik ki a héten esedékes, csaknem 232 milliós összeget (egész évre mintegy 661 milliót kellene bevizetniük): „Orosháza nemet mond! Bízunk benne, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát” – fogalmazott.

Április 14-én Győrfi Mihály, Szolnok polgármestere közölte, csak az új kormány megalakulása után hajlandók befizetni a szolidaritási hozzájárulást:

„Nem adjuk a pénzünket Mészáros Lőrincnek vagy Orbán Viktornak! Egyetlen forintot sem bízunk a már ügyvezetőként működő, leköszönő tolvaj Orbán-kormányra! Ezért Szolnok a szolidaritási adót csak a Tisza-kormány megalakulása után hajlandó befizetni! Bízunk abban, hogy az új kormány méltányosabb lesz városunkkal, mint amilyen a Fidesz volt.”

Nem ilyen harciasak a szegediek, a városnak csaknem 2,1 milliárd forintot kellett befizetnie szolidaritási hozzájárulásként, amit ugyan felháborítónak nevezett a város gazdasági alpolgármestere, hozzátette: nincs pénzügyi mozgástere egyetlen önkormányzatnak sem: „Ezt az összeget, ha ma mi önként nem fizettük volna be, akkor jövő hét hétfőn, az Államkincstár elvette volna tőlünk. Szeged egyébként fölkészült ennek az összegnek a befizetésére, a pénz rendelkezésünkre áll – idézte Kovács Tamást a szeged.hu.

Az Orbán-kormány rengeteg önkormányzat által vitatott találmánya a szolidaritási adó, amelyet a „gazdagabb” önkormányzatoknak kell megfizetni, és elvileg a kevésbé jómódú településekhez jutna el, tehát az állam elvileg a nagyobbakkal finanszíroztatja a kisebbek működését. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az elvonások összege, a települések kevesebb mint 4 százaléka fizette ki a szolidaritási adó több mint 60 százalékát, amit a kormány valójában nem osztott vissza közvetlenül a szegénebby településeknek, hanem egyszerűen beöntötte a az állami költségvetésbe.