Hála az úrnak, megjöttek az urnák!

Lezárult a külképviseleti szavazás lebonyolításának egyik kulcsfontosságú szakasza: a világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra. Ezzel megkezdődhet a külföldön leadott voksok feldolgozása – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Érdekes adat: számos helyszínen 90 százalék feletti részvételt regisztráltak, több kisebb külképviseleten pedig teljes, 100 százalékos volt a részvétel.

A legnagyobb létszámú külképviseleti szavazóhelyen, Londonban 8 924 választópolgár adta le szavazatát.

Az eddig beérkezett külképviseleti urnák ellenőrzése az NVI Hengermalom úti székházában Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A beérkezett urnákat a Nemzeti Választási Bizottság tételesen megvizsgálta. A szemle során az urnák sértetlennek bizonyultak, így azok felbontása és a bennük található szavazatok országgyűlési egyéni választókerületenkénti szétválogatása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megkezdődhetett – írja az NVI.

Mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületben egy-egy szavazatszámláló bizottság dolgozik azokban a kijelölt szavazókörökben, ahová a belföldi átjelentkezéssel, illetve a külképviseleti szavazáson leadott voksok megérkeznek. Ezeket a szavazatokat a kijelölt szavazókörök szavazataival együtt számolják meg. Az országos egyéni választókerületi választási bizottságok ezt követően az egyéni választókerületi eredményeket, míg a területi választási bizottságok az országos listás választás részeredményét állapítják meg.

A választási szervek folyamatosan dolgoznak a szavazatok feldolgozásán annak érdekében, hogy az eredményeket a lehető leghamarabb, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett megállapítsák.