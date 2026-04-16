Izrael és Libanon 10 napos tűzszünetet kötött Trump szerint

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán jelentette be, hogy Libanon és Izrael 10 napos tűzszüneti megállapodást kötött, amely magyar idő szerint este 11-kor lép hatályba.

Az amerikai elnök állítása szerint „kiváló megbeszélést” folytatott Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is. Bejegyzésében ugyanakkor nem említette a Hezbollah-t, az Irán által támogatott libanoni militáns csoportot, amellyel Izrael tűzpárbajt vív.

„Kedden a két ország 34 év után először találkozott itt Washingtonban, Marco Rubio külügyminiszterünkkel. Utasítottam J. D. Vance alelnököt és Rubio külügyminisztert, valamint Dan Razin' Caine-t, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnökét, hogy működjenek együtt Izraellel és Libanonnal a tartós BÉKE elérése érdekében. Megtiszteltetés volt számomra kilenc világháború megoldása, és ez lesz a tizedik, szóval CSINÁLJUK MEG!”, írta Trump.

Bejelentése után az amerikai elnök meghívta a Fehér Házba a két elnököt, hozzátéve, hogy „mindkét fél békét akar látni, és azt hiszem, gyorsan be is fog következni”.

Arról egyelőre nincs információ, hogy bármelyik fél elfogadta-e a meghívást a BBC szerint.

A libanoni miniszterelnök Naváf Szalám ugyanakkor üdvözölte az Izraellel kötött ideiglenes tűzszüneti megállapodást, amit szerinte Libanon már a háború kitörése óta követel. Azt mondta, reméli, hogy a megállapodás lehetővé teszi majd a konfliktus miatt elűzöttek számára, hogy visszatérhessenek otthonaikba.