Kutyapárt: „Nem kellett volna elindulnunk a választáson”

Kovács Gergelynek meg sem fordult a fejében, hogy a Kétfarkú Kutyapárt nem éri el az 1 százalékot, és „semennyi pénze nincs a pártnak”, hogy visszafizesse a 686 milliós kampánytámogatást. A támogatóikhoz fordultak, hogy adják össze ezt a pénzt – eddig 30 millió jött össze.

„Így utólag, persze, nem kellett volna elindulnunk a választáson”

- mondta a Kutyapárt elnöke az RTL-nek.

Az MKKP bázisán az RTL Híradó több mint ezer ki sem bontott választási plakátot talált. „Ha kirakunk még ezer plakátot a végén, attól nem lett volna más eredmény” - reagált Kovács Gergely.