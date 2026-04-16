Lavinaszerűen omlik az Orbán-rendszer: négy nappal a választások után a Belügyminisztérium elkezdte kiadni a gyermekvédelmi adatokat

Egészen elképesztő sebességgel omlik össze az Orbán-kormány. Bár a választásoknak vége, vasárnap óta kártyavárként dől össze a nem is olyan régen még megdönthetetlennek hitt rezsim, olyan sebességgel, hogy minden egyes nap annyi minden történik, mint máskor évek alatt sem. Ma újabb hír érkezett a bomlásról: a Belügyminisztérium elkezdte kiadni a gyermekvédelmi adatokat. „Az elmúlt két napban például a Belügyminisztérium és több állami szervezet elkezdett adatokat megküldeni, úgyhogy a májusban megjelenő éves jelentésünkben – ami tulajdonképpen egy ilyen cenzúrajelentés lett volna – most lesznek adatok.” - mondta Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi szakember, a Hintalovon Alapítvány vezetője a Klubrádióban.

Fotó: Halász Júlia

Gyurkó még a választási eredmények ismerete nélkül írt nyílt levelet az új kormánynak, melyben szemléletváltást sürgetve leírta javaslatait arról, mit kell tenni a gyerekvédelemben. Rendszerszintű problémának tartja, hogy nem minden gyerek jelenik meg egyformán a politikai gondolkodásban. A rendszer egyik legsúlyosabb problémájának a szakemberhiányt nevezte, amely egyszerre igényel azonnali beavatkozást és hosszú távú stratégiát.