Magyar Péter nem kér rendőri védelmet

„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet”, írta Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök. Hozzátette, sem 24 órás, sem másfajta védelmet nem szeretne.

Azt írja, „eddig sem volt félni valóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”. Szerinte „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él”.

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmét egy 1996-os kormányrendelet szabályozza. Ez alapján mások mellett a miniszterelnököt is a Terrorelhárítási Központ védi, de erről a védelemről egyébként egy nyilatkozatban le lehet mondani.