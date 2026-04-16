Műholdfelvételeken látható, ahogyan Izrael libanoni településeket rombol porig

A BBC Verify elemzése szerint 2026. március 2. óta több mint 1400 épület vált a földdel egyenlővé Dél-Libanonban. A tényleges pusztítás mértéke ennél jóval nagyobb is lehet, mivel a helyszíni hozzáférés és az elérhető műholdképek korlátozottak.

Szárazföldi offenzíva Dél-Libanon ellen

Március 2-án az Irán által támogatott fegyveres csoport, a Hezbollah rakétákat és drónokat indított Izrael ellen, válaszul a perzsa állam legfőbb vezetőjének megölésére. Az IDF szóvivője március 2-án először arra utasította a határ közelében élő libanoni civileket, hogy hagyják el otthonaikat. Az IDF kiterjedt légicsapásokat folytatott Libanon-szerte, saját állítása szerint a Hezbollah-infrastruktúrát célozva, majd március 16-án szárazföldi offenzívát indított. Israel Katz védelmi miniszter a Hezbollah elleni hadjárat részeként március 22-én elrendelte a libanoni otthonok megsemmisítésének felgyorsítását az izraeli határ közelében. Katz terve egy izraeli ellenőrzés alatt álló biztonsági zóna létrehozásáról, amely a határtól a Litáni folyóig húzódna, Libanon területének mintegy 10 százalékát érintené. Benjamin Netanyahu szerint ez „a betörés veszélyének elhárítását” szolgálná.

Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) szerint Libanon-szerte több mint 1,2 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, közülük 820 ezren az ország déli részéből menekültek el, sokan északabbra vagy Szíriába távoztak.

Bejrút külvárosa 2026. április 13-án Fotó: BENOIT DURAND/Hans Lucas via AFP

A BBC műholdképek alapján mutatta meg a dél-libanoni települések elpusztítását (az eredeti, linkelt cikkben láthatók a képek és videófelvételek). Hitelesített felvételek és műholdképek elemzése alapján legalább hét határ menti településen talált bizonyítékot szervezett izraeli rombolásokra.

A határtól mintegy 4 kilométerre fekvő Taybeh városát különösen súlyos rombolás érte: tizenegy hitelesített videó van arról, ahogy a település teljes részeit egyszerre robbantják fel. A február 28-án és április 11-én készült műholdképek összehasonlítása alapján több mint 400 épület – köztük egy mecset – semmisült meg itt.

Aita al-Shaabban önmagában több mint 460 épületet romboltak le. A tengerparti Naqoura városában az izraeli robbantások az ENSZ békefenntartó missziójának helyi főhadiszállását is megrongálták. A műholdképek elemzése szerint az elmúlt hetekben legalább 100 épületet tettek a földdel egyenlővé Naqourában. Izrael ugyanezt a taktikát a Hamász 2023. október 7-ei támadása után kirobbant háború során Gázában is széles körben alkalmazta.

Aita al-Shaab Fotó: MAHMOUD ZAYYAT/AFP

Több jogi szakértő is azt mondta a BBC Verifynak, hogy a tulajdon megsemmisítése a nemzetközi humanitárius jog szerint szigorúan tilos, kivéve, ha azt katonai szükségszerűség indokolja. Ben Saul ENSZ-különmegbízott szerint Izrael „kiterjedt lakóövezeti pusztítása, különösen Dél-Libanonban, de Bejrút egyes részein is” úgy tűnik, sérti a nemzetközi humanitárius jogot. Dél-Libanon lakosságának túlnyomó többségét síita muszlim közösségek alkotják, de más csoportok, köztük keresztények is élnek a térségben. „Bizonyos helyeken a támadások mintázata arra utal, hogy a cél a túlnyomórészt síita falvak és lakosság »megtisztítása« a déli területeken, kollektíven büntetve a civil lakosságot, amelyben Hezbollah-harcosok is jelen lehetnek” – mondta Saul a BBC-nek.

Az IDF erre reagálva közölte, „teljes mértékben hamis minden állítás, amely szerint a hadsereg civil lakosság »megtisztítására«, közösségek megbüntetésére, vallási, felekezeti alapon történő célzására törekedne”.

Robbanások Taybeh városában március végén Fotó: -/AFP

Lawrence Hill-Cawthorne, a Bristoli Egyetem nemzetközi jogi központjának társigazgatója arról beszélt a BBC-nek: