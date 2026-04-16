Nincs „kormányzati iránymutatás”, nem hirdeti meg a következő évadot a Nemzeti Színház

A történelem színpadán - a magyar színjátszás a kommunista diktatúra árnyékában című kiállítás megnyitója 2026. április 10-én Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Vidnyánszky Attila rendkívüli társulati ülést hívott össze a választások után két nappal. „A jövőre vonatkozóan nem hangzott el konkrét információ, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos kormányzati iránymutatás, így döntés sem született. Az igazgatói kinevezésem 2028 nyaráig szól” – közölte a Nemzeti Színház vezetője a Népszavával.

A színház működése a megszokott rendben folytatódik, írta, de „a következő évad meghirdetésével egyelőre várunk. Az elmúlt időszak sajtómegjelenései is foglalkoztak esetleges személyi változásokkal; ilyen helyzetben nem kívánjuk a leendő vezetőt előre meghatározott döntési keretek közé helyezni” - tette hozzá.

Vidnyánszky másfél évtizede a színházi élet szinte mindent meghatározó figurája, egyebek mellett a Magyar Teátrumi Társaság elnöke és a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnöke, aki januárban még vitázni hívta a tiszás színészt, Nagy Ervint.