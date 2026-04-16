Tanúként hallgatta meg a bíróság Dézsi Csaba Andrást, volt győri polgármestert

Így múlik el a következmények nélküli világ: tanúként hallgatta ki a Győri Törvényszék Dézsi Csaba András fideszes önkormányzati képviselőt, írja Facebook-oldalán Pintér Bence, a város jelenlegi polgármestere. A bíróság a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. túlárazottnak tűnő szerződései miatt folytatott per vádirata szerint az elkövetés idején ugyanis Dézsi volt a polgármester.

A volt polgármester kihallgatása 4 órán át tartott Pintér szerint, mivel Dézsi folyamatosan mellébeszélt és kikerülte a kérdéseket.

„A tárgyaláson a bíróság, az ügyészség és a védelem kérdéseire tett tanúvallomásából megtudhattuk, hogy képviselő úr polgármesterként nem tudott nagyjából semmiről, semmire nem emlékszik, semmilyen döntést nem hozott, semmilyen utasítást nem adott senkinek, és ezért szerinte nem terheli semmilyen felelősség”, írja Pintér.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az ügy első- és másodrendű vádlottja is azt állítja, hogy Dézsi utasítására jártak el.

A volt polgármester egyebek mellett olyan válaszokat adott, hogy „nem értek hozzá”, „nem az én dolgom”, „nem avatkoztunk bele cégek ügyeibe”, „csak úgy belecsöppentem az egészbe”.

Pintér Bence még 2021 tavaszán hozta nyilvánosságra azt az adatsort, aminek következményeként ma bírósági eljárás folyik a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) önkormányzati cég 2020-as gazdálkodásával kapcsolatban. A vád szerint: a másodrendű vádlott rábírta a cég akkori ügyvezetőjét, a büntetőper elsőrendű vádlottját, hogy írjon alá a másodrendű vádlott tulajdonába vagy érdekeltségi körébe tartozó cégekkel – többek között – túlárazott szerződéseket. A vádlottak ezzel több mint 758 millió forint összegű vagyoni hátrányt okozhattak a vállalatnak, és a tulajdonosának is, ami ez esetben a győri önkormányzat.