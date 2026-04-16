Több levélszavazatot adtak le most a választók, mint négy évvel ezelőtt

Az Nemzeti Választási Iroda befejezte a 2026. április 12-i országgyűlési választás kapcsán leadott levélszavazatok előzetes összesítését, tudatták friss közleményükben. A végleges adatok szerint a 494 244 regisztrált választópolgártól összesen mintegy 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza. A négy évvel ezelőtti választáshoz képest ez 11 százalékkal több, akkor ugyanis 318 083 levélszavazat érkezett az NVI-hez.

Idén a levélszavazatok közül 51 337 darabot közvetlenül az NVI-hez juttattak el, míg 296 167 darabot külképviseleteken, 8828 darabot pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le.

Az NVI kimutatása szerint a legtöbb levélszavazat, 69 508 darab, április 4-én érkezett be, napok szerint ez egyébként így nézett ki:

Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma végül 335 342 volt, míg a beérkezett levélcsomagok közül közel 19 000-nél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult.

A legjellemzőbb érvénytelenségi okok az alábbiak voltak: személyes adat eltért a választási informatikai rendszerben rögzítettektől; személyes adat hiányzott (név, születési hely és idő); személyi azonosító vagy okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, honosítási okirat) száma hiányzott az azonosító nyilatkozatokról.

Az NVI az előzetes összesítés részeként informatikai alkalmazás segítségével beszkennelte a levélben szavazók szavazólapjait, és elvégezte az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámláljuk.

A levélszavazás végleges eredményét az NVI jegyzőkönyvbe foglalja, ami a területi választási bizottságok az országos listás választás területi részeredményeit megállapító jegyzőkönyveivel együtt alapját képezik a Nemzeti Választási Bizottság az országos listás választás hivatalos eredményét megállapító döntésének. A listás eredményről az NVB legkésőbb 2026. május 4-én dönt.