A diaszpóra óriási exit pollja szerint a külképviseleti szavazók 90%-a szavazott a Tiszára, 7 a Fideszre, 2 a Mi Hazánkra és 0 a DK-ra

Lenyűgöző méretű és szervezettségű exit poll felmérést végzett a müncheni magyarok által alapított Magyar Vándor – külföldön élő magyarok egyesülete a vasárnapi külképviseleti szavazásról. A civil szervezet hatvannál több önkéntese 10 különböző országban összesen 3905, a szavazófülkét éppen elhagyó szavazót kérdezett meg vasárnap, olyan helyszíneket választva, ahol csak 1 kijárat volt.

Az adatok értelmezéséhez annyit érdemes tudni, hogy összesen 90 730 ember iratkozott fel a külképviseleti névjegyzékbe, és közülük 84 749 adott le szavazatot idegenben. (Ebbe a kategóriákba azok a magyar állampolgárok tartoznak, akik külföldön laknak ugyan, de megtartották a magyarországi lakcímüket.) Az ő szavazataikat még nem számolták meg, ezzel szombat estig végeznek majd.

Ekkor fogják egyébként megszámolni a belföldi átjelentkezők voksait is. Mind a 106 egyéni választókerületben egy szavazókört jelöltek ki, ahol vasárnap urnazárás után nem kezdték le a leadott voksokat megszámlálni, hanem az ottaniakhoz gyűjtik össze a választókerületbe szánt átjelentkezős és külképviseleti szavazatokat. Így szombatra alakulhat ki a választás végeredménye, bár még ez sem egészen biztos végső határidő, hiszen ha ezek után lesz olyan választókerület, ahol nagyon kicsi két jelölt között a különbség, ott még újraszámlálás is jöhet.

No de hogyan szavaztak a külképviseleteken a magyarok?

A Magyar Vándor aktivistái a listás és egyéni szavazatokra is rákérdeztek. Listán 80 százalék voksolt a Tiszára, 7 százalék a Fideszre, 2 a Mi Hazánkra, 1 százalék a Kutyapártra és 0 (nulla) a DK-ra.

Az egyéni jelölteknél nagyon hasonló eredmény jött ki, a Tisza itt 88 százalékot kapott, a Fidesz 7-et, a Mi Hazánk 2-t, a Kutyapárt és a DK nullát az exit poll szerint.

A legizgalmasabb kérdés az, hogy ezeknek a szavazatoknak a megszámlálása módosítani fogja-e a most ismert választási eredményt. Ami e pillanatban, parlamenti mandátumban számolva: Tisza – 137, Fidesz – 56, Mi Hazánk - 6. A válasz tömören: akár 3-4 képviselői hely is múlhat ezen.

Kicsit kifejtve:

A magyarországi lakosok szavazólapjain eddig durván 6 millió listás szavazatot - pontosan 5 938 981 darabot - számoltak meg (99 százalék táján jár a számlálás), ehhez érdemes mérni, hogy a külképviseleteken összesen szűk 85 ezren szavaztak. Ebből már sejtheted, hogy a Nagy Képet, vagyis a pártok országos listás eredményét ez nem fogja érdemben befolyásolni. A Mi Hazánk végső listás eredménye picit biztosan csökkenni fog, de nem esik be 5 százalék alá. Lényegében az is biztos, hogy az amúgy is a megsemmisülés szélére került DK 1 százalék felett marad, vagyis csődöt azért nem kell jelenteniük. Számításaink szerint az országos listáról kiadott mandátumok száma sem fog változni, magyarán marad 6 fős a Mi Hazánk frakciója.

A külképviseleti szavazatok egyéniben viszont egészen komoly elmozdulásokat okozhatnak. Több körzetben ugyanis olyan kicsi a különbség az 1. és 2. helyezettek között, hogy ezek a voksok, plusz az átjelentkezők még meg nem számolt szavazólapjai fordítást hozhatnak.

Vegyük sorra: a Zala megyei 2-es körzet kivételes, itt a nagyon kis különbség miatt folyik teljes újraszámlálás. Ahol ugyanis 100-nál kisebb a különbség, külön fellebbezés nélkül is újra át kell nézni a szavazólapokat. Itt, a körzetek közül egyedüliként, minden 12-én leadott szavazatot újraszámolnak éppen emiatt. Varga Balázs az újraszámlálás után 48 szavazattal vezet a fideszes Nagy Bálint előtt. (Eleve ő nyert, csak még 59 szavazattal). Itt igen nagy esély van a tiszás mandátumszerzésre, Varga előnye vélhetően növekszik majd szombat estére.

Zala 02 Keszthely április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,31% TISZA Varga Balázs 46,24% 24 969 szavazat FIDESZ-KDNP Nagy Bálint 46,15% 24 921 szavazat Mi Hazánk Kiss Ferenc 5,84% 3151 szavazat DK Liszkai Erzsébet 0,83% 446 szavazat MKKP Kókai Mátyás 0,69% 373 szavazat Jobbik Juhász-Bauer Ágoston Bálint 0,26% 138 szavazat Részvétel: 79,51% Érvényes: 53 998 Érvénytelen: 323 Bővebben a kerületről

Van ezen felül 3 olyan körzet, ahol a jelen állás szerint a fideszes jelölt vezet ugyan, de a péntek-szombati számlálás eredményeként könnyen elképzelhető a fordítás, vagyis a tiszás mandátumszerzés.

A paksi körzetben a fideszes Süli János 138 szavazattal vezet ugyan a tiszás Cseh Tamás előtt, itt elvileg 389 külképviseleti szavazat jöhet még be. Mivel azt már tudni, hogy ennek a csoportnak a 93,94 százaléka szavazott le ténylegesen és az exit pollból azt is tudjuk, hogy közülük 88 százalék támogathatta a Tiszát, a párt jelöltje, Cseh Tamás itt ez alapján 321-322 plusz szavazatra számíthat.

Tolna 03 Paks április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 100% TISZA Cseh Tamás 47,42% 20 880 szavazat FIDESZ-KDNP Süli János 45,39% 19 987 szavazat Mi Hazánk Janecska Zoltán 6,05% 2662 szavazat DK Dobos Erzsébet 0,94% 416 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Szarka Sándor 0,2% 87 szavazat Részvétel: 77,45% Érvényes: 44 032 Érvénytelen: 262 Bővebben a kerületről

Ezen felül 1648 itteni szavazópolgár szavazott országon belüli átjelentkezéssel. Az ő preferenciáikról biztosan keveset tudni, de az feltehető, hogy ha már egyszer végigcsinálták az átjelentkezési procedúrát, még az igen magas átlaghoz képest is nagy arányban szavazhattak. A hozzáértők azt szokták feltételezni, hogy az átjelentkezők tipikusan diákok vagy mobilis fiatal felnőttek, így ebben a körben is magas lehet a Tisza támogatottsága. Vagyis ez a körzet abszolúte esélyes a fordításra.

A nyírbátori körzetben a fideszes Simon Miklósnak 174 szavazat előnye van a tiszás Barna-Szabó Tímeával szemben, itt maximum 385 külképviseleti szavazat jöhet – amiből az előző kalkuláció szerint 318 körüli eshet a tiszás jelöltre – és 1979 ember jelentkezett át, vagyis ez a körzet is nyerhető a kétharmados új kormánypártnak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 06 Nyírbátor április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,86% FIDESZ-KDNP DR. Simon Miklós 46,99% 22 944 szavazat TISZA DR. Barna-Szabó Tímea 46,63% 22 770 szavazat Mi Hazánk Paré Attila 4,94% 2414 szavazat MKKP Tóth Tamara 0,44% 215 szavazat DK Farkas Kálmán 0,38% 188 szavazat Független Lakatos Attila 0,3% 147 szavazat Jobbik Dr. Kiss Sándor 0,26% 129 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Hupek János 0,05% 25 szavazat Részvétel: 73,73% Érvényes: 48 832 Érvénytelen: 548 Bővebben a kerületről

A legkiszámíthatatlanabb a dombóvári körzet, ahol benne van még egy extra kör lehetősége is. Itt a fideszes Csibi Krisztina jelenleg 422 szavazattal vezet a tiszás Szijjártó Gábor előtt és 457 külképviseleti szavazat jöhet be. Szokásos számolgatásunk alapján, ha bejön az exit poll, ez 349 szavazatnyi pluszt jelenthet a nem fideszes Szijjártónak. Itt ezen felül 1509 átjelentkezett voksait számolhatják hozzá. Vagyis itt bármi megtörténhet. Az is, hogy bárki jön ki győztesnek, az illető 100-nál kevesebb szavazattal vezessen. Ebben az esetben, mint említettük, automatikusan újraszámlálják az összes, tehát a helyben 12-én leadott szavazatokat is.

Tolna 02 Dombóvár április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,11% FIDESZ-KDNP DR. Csibi Krisztina 46,31% 18 901 szavazat TISZA DR. Szijjártó Gábor 45,28% 18 479 szavazat Mi Hazánk Dúró Dóra 7,26% 2965 szavazat DK Takács László 0,84% 343 szavazat Jobbik Kecskeméti István 0,16% 66 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Csató Dániel 0,15% 60 szavazat Részvétel: 76,46% Érvényes: 40 814 Érvénytelen: 270 Bővebben a kerületről

Nagyon szélsőséges esetben még egy helyen fordíthat a Tisza: a sárvári, Vas megyei 2-es körzetben. Igaz, erre van a legkisebb esély: itt a fideszes Ágh Péter 1269 szavazattal vezet a tiszás Strompová Viktória előtt. A „szavazás napja után még várható maximális szavazatszám” itt 2251, ebből 402 a külképviseleti. A részvételi arányokkal számolva 1800-1900 leadott szavazat tűnik reálisnak, amiből 1500 körül kellene kapnia a tiszás jelöltnek a fordításhoz. Egyébként ez a körzet az, ahol a kamu Magyar Péter is indult, és több mint 800 szavazatot össze is szedett. Ez a piszkos kampány a Fidesz kevés működő húzásának az egyike lehet, ha Ágh végül megőrzi a mandátumot.

Vas 02 Sárvár április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,19% FIDESZ-KDNP Ágh Péter 47,18% 25 213 szavazat TISZA Strompová Viktória 44,81% 23 944 szavazat Mi Hazánk Dala Ferenc 5,61% 2997 szavazat Független Magyar Péter 1,59% 849 szavazat DK Deák Gábor 0,81% 433 szavazat Részvétel: 83,2% Érvényes: 53 436 Érvénytelen: 346 Bővebben a kerületről

Természetesen olyan körzetek is vannak, a már említett keszthelyin kívül, ahol a tiszás jelölt vezet szorosan. Ilyen például két Somogy megyei körzet, a barcsi és a marcali, valamint Baranyában a mohácsi. Ezekben azonban az átjelentkezős és külképviseleti szavazók vélt, illetve exit pollban felmért pártpreferenciái miatt kizártnak tűnik a fordítás.

Az is fontos viszont, hogy ha a Tisza ezen a 2-3, esetleg 4 helyen fordít, akkor sem lesz automatikusan ennyivel több parlamenti helye – ha ugyanis ennyi helyen lesz fordítás, akkor ezzel várhatóan akkorát változik a töredékszavazatok száma, hogy a Fidesznek eggyel több, a Tiszának eggyel kevesebb listás hely jut majd (most 44:43 az állás a Tisza javára).