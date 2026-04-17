Kevés sikeres húzása volt a Fidesznek a kampányban, de a tipikus orosz trükk, a kamu Magyar Péter legalább bejött

A szentpétervári törvényhozás egyik képviselői mandátumának elnyeréséért három azonos nevű jelölt indult 2021-ben. Az egyik Borisz Visnyevszkij, a Putyin-ellenes liberális Jabloko párt politikusa volt, a másik kettő – ők kifejezetten a kampányra anyakönyveztették új nevüket – Putyinék érdekeit szolgálta (a két kamu Visnyevszkij a jablokós politikuséhoz hasonló őszes szakállt is növesztett, és a haját is hasonlóra alakíttatta a választási plakáthoz készített fotón).

Magyar politikussal is történt hasonló, méghozzá jóval korábban – igaz, nem Magyarországon. A 2002-es ukrajnai parlamenti választáson a két legnagyobb kárpátaljai magyar politikai erő egyaránt indított jelöltet: a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Kovács Miklóst, míg az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Gajdos Istvánt, akit az akkoriban többek között a kijevi elnöki adminisztrációt is vezető Viktor Medvecsuk támogatott. „Gajdos mögé tehát hatalmas adminisztratív erőforrás állt, illetve olyan fogások is gyengítették az ellenfelét, hogy Kovács Miklóssal azonos nevű jelöltet is indítottak” – írja egy, az ukrajnai magyar parlamenti képviseletről szóló tanulmány. Gajdos akkor meg is nyerte a választást, nagyon kis különbséggel.

Kevésbé kidolgozott kivitelben, de hasonló trükköt dobott be a Fidesz a vasárnapi választáson a Vas megyei 2-es számú, sárvári központú választókerületben, és a még nem teljes végeredmények fényében azt mondhatjuk: sikerrel.

„Lehet, hogy nagy helyi beágyazottsággal rendelkezik, lehet, hogy közkedvelt személy ott, a környéken (…) és az is lehet, hogy sokan összetévesztették a Tisza párt elnökével, nem tudhatjuk”

– így csodálkoztak rá vasárnap este az úgynevezett köztévé választási műsorában arra, hogy Vasban elindult egy Magyar Péter, aki fotót sem adott le magáról a választási regisztrációjához, és aki „rekordgyorsasággal szedte össze” a támogató ajánlásokat a kampányban.

Holott a 444 addigra már mindent kiderített a Sárvár környékén a semmiből felbukkant, a kampányban végig rejtőzködő Magyar Péterről, akivel még a német ARD magyar kampányról szóló adása is foglalkozott (a műsorban megszólalt kollégánk is).

Megírtuk, hogy nem is a sárvári körzetben lakik, hanem Szombathely közelében, egy Bucsu nevű községben, hogy Ausztriában dolgozik, és ami a legfontosabb: hogy hithű fideszes. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt.

A független Magyar Péter a 2026. március 15-ei békemeneten Fotó: Telex

Az orosz piszkos kampányokból importált trükk bejött. Bár a belföldön átjelentkezéssel szavazók és a külképviseleti szavazók voksait még nem számlálták meg, a dolgok mostani állása szerint a bukott kormánypárt jelöltje, Ágh Péter megőrizheti egyéni mandátumát, noha elég szorosan vezet tiszás kihívója, Strompová Viktória előtt.

Hogy a kamujelöltes trükk segített ebben, arra két jel utal:

a pártok versenyét ebben a választókerületben is a Tisza nyerte, jelenleg nagyjából ötszázzal több szavazatot kapott, mint a Fidesz–KDNP pártszövetség, ami százalékban számolva 46,49:45,48 arányú győzelem (és még nagyobb lehet a végeredménynél);

közben egyéniben Ágh Péter legyőzte Strompovát 47,18:44,81-re; legalábbis jelenleg 1269 szavazattal vezet előtte – úgy, hogy a „független” Magyar 849 szavazatot kapott.

Magyar eredménye kiemelkedően jó, ha más független vagy parlamentbe nem jutott pártok képviselőinek szavazatarányával vetjük össze. A 849 szavazattal 1,59 százalékot szerzett – összehasonlításként: ennél jobban az egész országban mindössze tíz DK-s és négy kutyapárti jelölt szerepelt egyéniben. Még olyan független jelölt is gyengébb volt az 1,59 százaléknál, mint a korábbi parlamenti képviselő Csárdi Antal (0,95 százalék) vagy Egerben a város volt polgármestere, Mirkóczki Ádám (0,79 százalék).

A kamu Magyar Péter tehát kifejezetten jó eredményt ért el. Az tény, hogy Strompová veresége nagyobb volt annál, mint amennyien Magyarra szavaztak: ha azt feltételeznénk, hogy mind a 849 szavazat, amit a „független” jelölt kapott, a tiszáshoz került volna, akkor is 420 szavazatnyi előnye lenne Ághnak. Viszont ha hozzátesszük, hogy a körzetben 402 külképviseleti és 1814 belföldi átjelentkezéses szavazat érkezhet be, amik túlnyomó többsége a korábbi tapasztalatok szerint a Fideszt gyengíti, lehet, hogy a kamu Magyar Péter indításának köszönhetően nyeri a választást Ágh.

Miért? Négy éve, amikor az egész választókerületében 64,38 százalékot kapott a fideszes politikus, az úgynevezett számlálásra kijelölt szavazókörben csak 40,82 százalékos volt a támogatottsága – holott akkor 404 helyben lakó mellett csak 1396 külföldön élő és átjelentkező szavazatát számolták össze. A számlálásra most egy másik szavazókört jelöltek ki, ahol csak 35 helyben lakó választópolgár van. Nagyjából úgy számolunk, hogy négy éve az átjelentkezett és külképviseleti szavazók 30 százaléka támogatta őt. Ha most ez a hazai támogatottságával arányosan csökkent, akkor 20-22 százalék közé eshetett vissza. Ha így történt, annak fényében, hogy a külképviseleti részvétel 93 százalékos volt, és az átjelentkezős szavazók aránya elérte országos átlagot, Ágh akár 900-1000 szavazatot is veszíthet az utolsó számlálásnál. Azaz vélhetően csak néhány száz szavazatnyi előnye marad – annál szinte biztosan kevesebb, mint amennyien a „független” Magyarra szavaztak.

Vas 02 Sárvár április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,19% FIDESZ-KDNP Ágh Péter 47,18% 25 213 szavazat TISZA Strompová Viktória 44,81% 23 944 szavazat Mi Hazánk Dala Ferenc 5,61% 2997 szavazat Független Magyar Péter 1,59% 849 szavazat DK Deák Gábor 0,81% 433 szavazat Részvétel: 83,2% Érvényes: 53 436 Érvénytelen: 346 Bővebben a kerületről

Akinek még a jelöltté válása is aggályos lehetett. Erre utal legalábbis az, hogy miközben egy pillanatig sem kampányolt, sőt, megtalálnunk is alig sikerült, valahogy mégis összejött neki az 500 ajánlószelvény. Hogy hogyan, azt a rendőrség már büntetőeljárás keretében vizsgálja, az ajánlószelvényeit néhány nappal a választás előtt le is foglalták (akárcsak a DK-s Deák Gáborét és a Gődény György-féle NÉP párt nyilvántartásba sem került jelöltjének, Salis Julien Priscillának az ajánlásait). Persze ha évek múlva egy esetleges büntetőeljárás végén meg is állapítják a törvénysértést, attól még addig Ágh Péter lehet a körzet képviselője.