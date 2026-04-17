Azóta mosolyog a finn köztársasági elnök, hogy Orbán Viktor megbukott

„Az elmúlt négy napban végig mosolyogtam” – kommentálta Alexander Stubb finn köztársasági elnök a magyar országgyűlési választások eredményét.

Stubb szerint megkönnyebbült, látva, hogy a Fidesz földcsuszamlásszerű vereséget szenvedett vasárnap, és az EU-pártibb Tisza Párt szerzett kétharmados többséget a parlamentben - írja a Helsingin Sanomat.

„Számunkra, nemzetközi liberálisok számára ez természetesen hatalmas megkönnyebbülés” – fogalmazott a finn köztársasági elnök kanadai látogatásán, még április 15-én. Hogy azóta is tart-e a mosoly, az nem derült ki.