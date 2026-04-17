Elkezdték számolni a külképviseleti szavazatokat

Elkezdték összeszámolni a szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési választáson átjelentkezők és külképviseleten voksolók szavazatait péntek délután, így már van olyan választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság. A diaszpóra óriási exit pollja szerint a külképviseleti szavazók 90%-a szavazott a Tiszára, 7 a Fideszre, 2 a Mi Hazánkra és 0 a DK-ra, erről itt írtunk.

A mostani számlálások hatására több egyéni körzetben is megfordulhat a végeredmény. Az előrejelzések és a korábbi választások tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a szoros körzetek közül főleg azokban, ahol most fideszes jelölt vezet tiszás előtt. Várhatóan 2-3, szélsőséges esetben akár négy helyen is lehet fordítás, de az is lehet, hogy ennek hatására listán a töredékszavazatok miatt „elvesz” egy helyet a Fidesz a Tiszától.

A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat és közzé is tette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a számlálások eredményét. Mind a 106 egyéni választókerületben volt azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezekben ugyanis "várták" a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait. Ezekben a szavazókörökben vasárnap leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat.

A külképviseleteken leadott és átjelentkezéssel szavazók választókerületenként szétválogatott szavazatait pénteken adta át az egyéni választókerületi választási irodáknak az NVI. A jogszabály szerint az egyéni választókerületi választási irodáknak legkésőbb szombaton át kell adniuk a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének az "utazó" voksokat, hogy a szavazatszámláló bizottság "bekeverhesse" azokat a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságoknak ezt követően kell összeszámlálniuk a voksokat, szintén legkésőbb szombaton. Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

Mivel számos választókerület számlálásra kijelölt szavazókörében már péntek délután meg tudták számolni az "utazó" voksokat, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztató oldalán már van olyan egyéni választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság állása. írja az MTI.




