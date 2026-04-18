Három évvel a vereség után még mindig belharcokkal bajlódik a Fidesz lengyel szövetségese

A Fidesz lengyel szövetségese, a Jog és Igazságosság (PiS) három éve vesztette el a választást, de a mai napig nem tudták rendezni a belső konflitusaikat. Most az okozott belharcokat, hogy Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök egy mérsékeltebb platformot próbált szervezni a párton belül. A párt szóvivője, Rafał Bochenek „fegyelmi következményekkel” fenyegette meg azt a több tucat képviselőt, akik csatlakoztak a Morawiecki által alapított szervezethez, míg Jarosław Kaczyński pártelnök bejelentette, hogy nem indulhatnak a PiS jelöltjeként a jövő évi parlamenti választásokon.

A belső feszültségek feloldását nem segíti, hogy a Jog és Igazságosság támogatottsága a 2025 eleji 32 százalékról mára körülbelül 25 százalékra esett vissza, ami 14 éve a legalacsonyabb szint. Különösen éles a megosztottság a keményvonalasok és a mérsékeltek között. Az előbbiek szerint a pártnak még jobbra kellene tolódnia, hogy versenyezni tudjon a két erősödő szélsőjobboldali párttal, míg utóbbiak úgy gondolják, a politikai közép feladása katasztrofális lenne. A keményvonalasok március elején lendületet kaptak, amikor Kaczyński bejelentette, hogy egyik vezető figurájuk, Przemysław Czarnek lesz a párt miniszterelnök-jelöltje a jövő évi választáson. Ez azonban nem hozott népszerűségnövekedést.

Morawiecki erre reagálva azt mondta, „semmiképpen nem vonja vissza” a szervezetét, és inkább „a félreértések tisztázásában” bízik. Szombaton arról beszélt, hogy előzetesen hétfőre egyeztetett egy megbeszélést a PiS elnökével, Jarosław Kaczyńskivel: „A Jog és Igazságosságban vagyok, ott is maradok, és mindenképpen hozzá akarok járulni ahhoz, hogy ezt a kormányt eltávolítsuk a hatalomból. Ugyanakkor szükségünk van különböző érzékenységekre, különböző csatornákra a választók eléréséhez, és a Rozwój Plus egyesület éppen ezért széles körben fog működni: együttműködve önkormányzati szereplőkkel, vállalkozókkal, fiatalokkal és különböző társadalmi csoportokkal, amelyeknek ma egy kicsit nem fér bele ez a Jog és Igazságosság nagyon éles, radikális irányvonala.” (Notes from Poland/Gazeta Wyborcza)