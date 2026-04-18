Sulyok Tamás már most kinevezte a jövőre induló újabb ötéves ciklusra Trócsányi Lászlót a Károli rektorává

Nem várta meg a Tisza-kormányt, a jövőre induló újabb ötéves ciklusra már most kinevezte Sulyok Tamás köztársasági elnök Trócsányi Lászlót a Károli Gáspár Református Egyetem rektorává – írja a HVG.

A döntés az egyetemet fenntartó református egyház javaslatára született, azt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ellenjegyezte. Trócsányi volt nagykövet, 2007 és 2010 között alkotmánybíró, 2014 és 2019 között pedig igazságügyi miniszter, emiatt tanúként hallgatták meg a vesztegetéssel vádolt Völner Pál korábbi államtitkár perében. 2019 és 2024 között az Európai Parlament képviselője volt.

Trócsányi 2022 óta vezeti a Károlit, a mostani kinevezés 2027. február 1-től 2032. január 31-ig szól. A lap azt írja, bár lett volna idő megvárni az új kormány illetékes miniszterét, magánegyetemeknél a fenntartó javaslata a meghatározó, így nem volt akadálya a döntésnek.