„Most megbuknék a vizsgán” - Trócsányi László volt minisztert kérdezte ki a bíróság a Völner–Schadl-perben

„Amikor már nem voltam miniszter, akkor egyszer felhívtam egy végrehajtási szakkérdésben kikérni a véleményét, de én ebédelni, társasági eseményekre nem jártam vele” – mondta Schadl Györgyről hétfőn a bíróság előtt Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter, aki 2014 és 2019 között vezette az igazságszolgáltatásért felelős tárcát, és akit tanúként idézték be a Fővárosi Törvényszékre a Schadl-Völner-per tárgyalására.

Trócsányi László a bíróság előtt tanúként. Fotó: Kristóf Balázs/444

Ez a Trócsányi által elismert hívás azért különösen érdekes, mert Schadl letartóztatása előtt néhány nappal került rá sor. Az egykori miniszter azt mondta tanúvallomásában, hogy egy olyan részletkérdéssel szembesült, amelyben azt gondolta, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke tud segíteni, semmi másról nem beszéltek. Az pedig teljes véletlen – mondta –, hogy minderre pont akkor került sor, amikor már előrehaladott nyomozás folyt Schadl ellen.

Trócsányi egész délelőtt a bíróság előtt válaszolt a kérdésekre. Az ülés elején a tanácsvezető bíró kikérdezte arról, hogy hogyan alakult ki a végrehajtás struktúrája, amelyet az ő idejében alakítottak ki az akkor már húsz éve kvázi privatizált terület megreformálásaként. Az egykori miniszter részletesen válaszolt is, mondta, hogy az ő feladata a szervezeti átalakítás és a kodifikáció volt több területen, így a végrehajtás esetében is. Konkrét ügyek így nem jutottak el hozzá, az államtitkárságokra volt osztva a részfeladatok végrehajtása.

Ekkoriban nevezték ki az újonnan létrejövő végrehajtói kar élére Schadl Györgyöt is. Trócsányi azt mondja, Schadlt akkor ismerte meg, amikor megválasztották, a bemutatkozó beszélgetésen a végrehajtói kar megtisztulásáról beszélt. Később azonban többnyire protokolláris eseményeken találkoztak. Azt mondja, hogy a korrupt kinevezésekben fontos szerepet játszó Petrik Bélát valóban ő nevezte ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatalvezetőjének Schadl mellé, ám esetében is attól fogva a részkérdések az államtitkár felelősségei voltak.

Szóba került az a bizonyítékként lefoglalt határidőnapló bejegyzése, amelybe Schadl embere azt írta: „Trócsányi, Trócsányi ügyvédi iroda”. Az egykori miniszter ennek kapcsán azt mondja, nincs tudomása találkozóról, és az ügyvédi iroda tőle független, nem tudja, kikkel találkoznak az ott dolgozó ügyvédek, vagy hogy kik az ügyfeleik. Arról is beszélt, hogy amíg ő vezette a tárcát, nem emlékszik olyanra, hogy panasz jött volna a végrehajtói szakma felől a Kar vezetésére.

Völner Pál és Trócsányi László Fotó: Kristóf Balázs/444

Völner Pál már az előkészítő tárgyalások során, 2023-ban szerette volna beidéztetni korábbi főnökeit, Varga Judit igazságügyi minisztert és elődjét, Trócsányi Lászlót. Idén tavasszal derült ki, hogy ezek a tanúkihallgatások meg is történnek majd. Papp Gábor, Völner védőjének többszöri indítványára két külön tárgyalási nap is az egykori miniszterek meghallgatásáról szól. Ennek megfelelően az elsőn, Trócsányi meghallgatásakor is számos kérdéssel készült Papp. Sok kérdést tett fel a Völnerrel ápolt személyes viszonyáról. Kiderült, hogy Völner Pált maga Trócsányi választotta ki 2015-ben. Nagyon meg is kedvelték egymást, „barátként dolgoztunk együtt” – mondta erről a volt miniszter. Mindig számíthatott rá, amikor valamilyen konfliktus ütötte fel a fejét a minisztérium által irányított hivatásrendek között, hisz Völner békítő személyiségű ember.

„Engem hideg zuhanyként ért a hír, hogy Völner Pált ilyen bűncselekménnyel gyanúsítják” – mondta Trócsányi László a tanúvallomásában. Számára személyesen is trauma volt, amikor hallott a korábbi államtitkárával szemben folytatott hatósági eljárásról. Azt állítja, minderről ő maga is csupán a sajtóból értesült.

A hatodrendű vádlott védője kérdezett még párat, amelyekből kiderült, hogy a végrehajtás rendszerét kialakító Trócsányi László nem tudja, mennyibe kerül egy végrehajtói iroda létrehozása ma Magyarországon és arra a kérdésre, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke hivatalos személy-e vagy sem, azt mondta: „Most megbuknék a vizsgán”.

Varga Judit egykori helyettesét, Völner Pál államtitkárt hivatalosan 2021 decemberében gyanúsították meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől (több mint 80 millió forintot), hogy az Igazságügyi Minisztériumban lepapírozza a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket. Völnerre 8 év börtönt kért az ügyészség. A NER eddigi történetében ő a legmagasabb rangú fideszes, aki korrupciós vádak miatt bukott meg. Az ügy iratait 2022-ben a 444 mutatta be.