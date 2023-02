Völner tanúként idézné Varga Juditot a bíróságra

Varga Judit igazságügyi minisztert és elődjét, Trócsányi Lászlót, valamint Süli János korábbi Paks-minisztert és más egykori államtitkárokat is beidézne tanúként Völner Pál, a korrupcióval vádolt exállamtitkár. Völner korábban Varga Judit helyettese volt, amíg 2021-ben le nem mondott a botrány kirobbanása miatt.

Völner a bíróságon tagadta bűnösségét, még zajlik az előkészítő tárgyalás, itt írunk a fejleményekről.

photo_camera Völner Pál a bíróságon Fotó: Németh Dániel/444

Völner védője, Papp Gábor felolvasott egy sms-váltást is Völner és Varga közt, ami szerinte alátámasztja, hogy Vargát mindenképp meg kell hallgatni:

Varga : Szia Pali, XY beszélt veled vh-ügyben?

: Szia Pali, XY beszélt veled vh-ügyben? Völner : Szia, igen, szeretnék erről majd a héten egyeztetni.

: Szia, igen, szeretnék erről majd a héten egyeztetni. Varga: Rendben, beszéljünk majd holnap az államtitkári előtt.

A szerteágazó ügynek összesen 22 vádlottja van, élükön Schadl Györggyel és Völner Pállal. A vád szerint Schadl a végrehajtói kar elnökeként százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner államtitkár segítségével neveztek ki.

Az RTL szerint Völner tavaly áprilisi vallomásában két másik államtitkárra, Vízkelety Mariannra és Hajas Barnabásra mutogatott, mondván, ők voltak jogosultak kinevezni a végrehajtókat. Most őket is tanúként idéznék be.

A kiszivárgott felvételekből tudjuk, hogy Völner a nyomozás idején egyszer arról beszélt a feleségének a telefonban: tudna olyat mondani, amitől meginogna pár ember széke.

Schadlre tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség.