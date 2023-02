Völner Pál tagadja bűnösségét a bíróságon

Cikkünk frissül.

Megkezdődött a harmadik előkészítő tárgyalás a Völner-Schadl-ügyben, most válaszolnak a fővádlottak, elismerik-e a bűnösségüket.

Völner Pál tagad.

A volt államtitkár ügyvédje szerint az ügyészségnek utána kellene mennie, kik szivárogtatták ki a peranyagokat.

Beszélt arról is, miért fejezték be érthetetlenül gyorsan a nyomozást.



Hamarosan sorra kerül Schadl György is.

Két mellékszereplővel, A. Tamással és R. Róberttel kezdték a sort, ők is tagadnak.

Színre lépnek a főszereplők a Völner-Schadl-ügy harmadik előkészítő tárgyalásán. Itt még nincsenek vallomások, sem tanúk, csak nyilatkoztatják a vádlottakat, hogy elismerik-e azt, amit az ügyészség állít róluk.

A szerteágazó ügynek összesen 22 vádlottja van, élükön Schadl Györggyel és Völner Pállal. A vád szerint Schadl a végrehajtói kar elnökeként százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner államtitkár segítségével neveztek ki.

photo_camera Völner Pál a harmadik előkészítő tárgyaláson Fotó: Németh Dániel/444

Schadlre tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség. Ha esetleg csütörtökön beismernék a bűnösségüket, nem kaphatnának ennél súlyosabb büntetést, és megúsznák a hosszú tárgyalássorozatot is, de erre kicsi az esély, miután a nyomozás során tagadtak.

Összesen négy előkészítő tárgyalást tartanak, ez a harmadik. Az első tárgyaláson a végrehajtói kar korábbi hivatalvezetője, a másodikon pedig hét korrupcióval vádolt végrehajtó közül hatan mindent bevallottak. Ezzel alaposan megnehezítették Völnerék dolgát is.

Völner tagad, az ügyvéd furcsállja, hogy korán lezárták a nyomozást

photo_camera Papp Gábor és Varga István, Völner védői Fotó: Németh Dániel/444

Völner Pál a bíróság előtt felolvasta nyilatkozatát, miszerint sosem kapott se készpénzt, se mást korrupciós céllal. Sem Schadl Györgynek, sem másnak nem szerzett jogtalan előnyt, és nem járt el az érdekükben. A végrehajtók kinevezését sem befolyásolta, mondta. „Hivatali hatáskörömet soha nem léptem túl.”

Völner szerint a sajtó már megpróbált ítéletet hozni felette a nyomozati iratok alapján, de biztos benne, hogy a bíróságot ez nem fogja befolyásolni. A volt államtitkár védője is a sajtó szerepéről beszélt. Azt mondta, megérti, hogy az újságok foglalkoznak a peranyaggal, ha már megszerezték, de nem érti, miért nem jár utána az ügyészség, hogy ki szivárogtatott.

Völner védője, Papp Gábor felvetette azt is, miért fejezték be érthetetlenül gyorsan a nyomozást. Felrótta, hogy a nyomozati iratokban felbukkanó Süli Jánost csak írásban hallgatták ki tanúként, ezért ő nem tudott kérdéseket felvenni. Két korábbi államtitkárt is beidéztek: Vízkelety Mariannt és Kovács Pált. Előbbi Völner védője szerint kulcsszereplő, mégsem idézték be, utóbbit pedig úgy hallgatták ki, hogy az ügyvédnek nem szóltak róla.

Völner, Schadl és a végrehajtóik

Völner Pált 2015-ben nevezték ki államtitkárnak, majd 2019-től miniszteri biztosként felelt a Végrehajtói Karral kapcsolatos feladatokért. A vádiratban szereplő korrupt kinevezések a 2017-2019-es időszakra esnek.

Az RTL szerint Völner tavaly áprilisi vallomásában két másik államtitkárra, Vízkelety Mariannra és Hajas Barnabásra mutogatott, mondván, ők voltak jogosultak kinevezni a végrehajtókat. (Később kiderült, a nyomozás idején arról beszélt a feleségének a telefonban: tudna olyat mondani, amitől meginogna pár ember széke.)

Az egyetlen végrehajtó, aki tagadja a bűnösségét, kezdeményezte Vízkelety Mariann tanúkénti meghallgatását. Rajta kívül behívná Trócsányi László korábbi igazságügyi minisztert, Varga Judit elődjét is.

Az ügyészség szerint röviden így működött a végrehajtói kinevezési biznisz:

Schadl elérte, hogy a kiszemelt pályázók mindenképp ott legyenek a minisztériumba felterjesztett listán (ehhez biztosítani kellett, hogy a meghallgatás során elég magas pontszámot kapjanak).

Völner - bár hivatalosan nem vett részt az eljárásban - jelezte az illetékes főosztálynak, hogy kit kellene kinevezni.

A főosztályon, mivel Völnert a felettesüknek tekintették, az ő akarata szerint készítették elő a kinevezési javaslatot.

A vád szerint Vízkelety nem tudta, mi zajlik a háttérben, csak aláírta a kinevezéseket. (Hajas, aki 2020 óta volt államtitkár és 2021 júniusa óta a Kúrián bíró, nem szerepel a vádiratban.)

Schadl az RTL szerint azzal védekezett korábbi vallomásában, hogy pénzt nem, csak „egy üveg piát” vitt Völnernek.

R. Róbert és az álügyész

Mielőtt Schaldre és Völnerre került volna a sor, meghallgatták az ötödrendű vádlottat, A. Tamást, majd a harmadrendűt, R. Róbertet.

Mindketten tagadták a bűnösségüket. R. Róbert Schadl egyik ismerőse, eredetileg őt kezdték lehallgatni a nyomozók, rajta keresztül jutottak el a végrehajtós sztorihoz. R. egy nyolc osztályt végzett, szakképesítés nélküli férfi, akit egyszer már felfüggesztett börtönre ítéltek sikkasztásért. Orosz felesége van, ő maga oroszul és németül szokott tolmácsolni. A nyomozás során tett vallomása szerint 16 éve ismeri Schadlt.

photo_camera R. Róbert Fotó: Németh Dániel/444

A vádirat alapján Völner több témában próbált segíteni Schadlnek, amiket eredetileg R. kezdeményezett. Ilyen volt egy oktatási bizniszben érdekelt vállalkozó ügye, akinek végül nem sikerült elintézni az engedélyeket, amikre szüksége lett volna. (Völner ehhez kapcsolódva nevezte trágyadombnak az Emberi Erőforrások Minisztériumát, amikor Schadllel telefonált.)

A vád szerint egy ügyvéd, A. Tamás is segített: ügyésznek adta ki magát, és elhitette a vállalkozóval, hogy jól halad az iskola engedélyezése. Később kormányhivatali kapcsolatait is bevonta az ügybe. (Ők az oktatási vállalkozóval együtt tagadják bűnösségüket.)

photo_camera A. Tamás védője Fotó: Németh Dániel/444

A. Tamás a bíróságon azt mondta, nem adta ki magát ügyésznek, és bár vannak elemei a vádiratnak, amiket elismer, ezeket majd később fejti ki. Védője szerint „nem felelősséghárító” védekezésre készülnek, A. Tamás bizonyos tekintetben tudja, hogy hibázott.