Megöltek egy francia békefenntartót Libanonban

Egy francia békefenntartó meghalt, három másik pedig megsebesült, amikor rájuk lőttek Dél-Libanonban. A hatóságok szerint szándékos támadás történt. A katona az ENSZ Libanoni Ideiglenes Erőinél (Unifil) szolgált. A szervezet megerősítette, hogy egy békefenntartó életét vesztette, három társa pedig megsérült, amikor járőrükre kézifegyverekkel tüzet nyitottak. Emmanuel Macron francia elnök a támadásért a Hezbollahot tette felelőssé. Az Irán által támogatott fegyveres szervezet „minden érintettséget” tagadott.

Az incidens a fokozódó feszültségek közepette történt Dél-Libanonban, ahol a békefenntartók egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mióta március 2-án újra fellángoltak a harcok a Hezbollah és Izrael között. Április 16-án tíznapos tűzszünet lépett életbe Izrael és Libanon között. Az Egyesült Államok felszólította a Hezbollahot, hogy tartsa be a megállapodás feltételeit.

A járőr robbanóanyagokat hatástalanított egy út mentén Ghanduríja faluban. Catherine Vautrin francia védelmi miniszter közölte, hogy a békefenntartó egy olyan küldetésben vett részt, aminek célja egy, a közelmúltbeli harcok miatt elzárt Unifil-állás megközelítésének helyreállítása volt, amikor „egy fegyveres csoport nagyon közelről rajtaütött”. Vautrin hozzátette, hogy a katonát „azonnal eltalálta egy közvetlen lövés kézifegyverből”, és társai kimentették, de nem tudták újraéleszteni. A szervezet szerint a csapatot nem állami szereplők támadták meg, és az esetet „szándékosnak” minősítette.

Libanon elnöke, Joseph Aoun elítélte a támadást, és Macronnal folytatott telefonbeszélgetésben azt mondta, hogy az elkövetőket felelősségre vonják. Nawaf Salam miniszterelnök vizsgálatot rendelt el.

Március végén három indonéz békefenntartó halt meg különböző incidensekben – egy robbanás megsemmisített egy Unifil-járművet, egy nappal korábban pedig egy lövedék csapódott be. Az Unifil figyelmeztetett, hogy a nemzetközi jog értelmében „minden szereplőnek” kötelessége biztosítani az ENSZ-személyzet „biztonságát és védelmét”, hozzátéve, hogy a békefenntartók elleni „szándékos támadások” súlyos megsértései a nemzetközi humanitárius jognak, és akár háborús bűncselekménynek is minősülhetnek.

A békefenntartó missziót először 1978-ban hozta létre az ENSZ Biztonsági Tanácsa Izrael dél-libanoni invázióját követően, azzal a mandátummal, hogy ellenőrizze az izraeli csapatok kivonását, helyreállítsa a békét, és segítse a libanoni kormányt a déli területek feletti ellenőrzés visszaszerzésében. A misszió létrehozása óta több mint 330 békefenntartó halt meg. (BBC)