Orbán Balázs: Mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelembe vezet

„Hogy történhetett ez meg?” – kérdezték a Mandineren Orbán Balázstól, a Fidesz kampányfőnökétől, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatójától, aki először adott interjút a kétharmados vereség óta.

Orbán szerint amikor a gazdasági nehézségek – „háború, gazdasági nehézségek, energiaválság, infláció” – megérkeztek Magyarországra, ők azt tapasztalták, hogy a társadalom nagyjából 40 százaléka elégedett és optimista, 60 százaléka pedig nem. Úgy érzékelték, ez jó arány, ezért arra építették a 2026-ig tartó ciklust, hogy megvédjék az emberek életszínvonalát, még akkor is, ha ezért le kell mondani a nagy gazdasági növekedésről. A pesszimistáknak azt az üzenetet fogalmazták meg, hogy

„a dolgok nem tökéletesek, de ha körülnézünk, hogy milyen a világ körülöttünk, és mi a helyzet máshol, és mi az ellenfélnek az ajánlata, ahhoz képest akár sokkal rosszabb is lehet, és ezért támogassanak minket”

– mondta, hozzátéve, hogy a Tisza ajánlata pedig egyszerű volt, hogy változás következik, és az jobb lesz. „És ezt az ajánlatot a választópolgároknak a többsége jobbnak tartotta most, mint a mi ajánlatunkat”. Azt mondta, alábecsülték a külföldi beavatkozások jelentőségét. Okolta a „fenyegetéseket, pénzügyi zsarolásokat, olajblokádot”, és azt állította, egyenlőtlen küzdelem folyt a közösségi médiában.

Beszélt a közvélemény-kutatásokról, azt mondta, az általuk látott felmérések alapján mindig láttak egy ösvényt, ami a győzelembe vezet.

„Valószínű, hogyha jobban a kutatások mélyére nézünk, vagy a mozgósítási tapasztalatok mélyére nézünk, akkor láthattuk volna, hogy egy ezzel ellentétes forgatókönyv is van, és akkor egy teljesen más stratégia mentén kellett volna menni. De mi győzni szerettünk volna, meg szerettük volna győzni a választópolgároknak a többségét, hogy támogassanak minket, és bíztunk az igazunkban”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz támogatóinak egy része átállt a Tiszához, és ők döntötték el a választást. Azt mondta, a miniszterelnök azért kérte, hogy őt tartsák a felelősnek, hogy egybetartsa a közösséget. Egyetért Orbánnal abban is, hogy megújulásra van szükség, amihez kellenek majd nem hivatásos politikusok is.

Ő is elmondta, hogy most már a Tisza Pártot terheli a kormányzás felelőssége, de ettől még a civilizációs és jogállami keretek nem szűnnek meg. „Ha azt látjuk, hogy itt autoriter, koncepciós perekhez hasonlító eljárások és jogi visszaélések következnek, akkor a Fidesz–KDNP mindenki mellett ki fog állni” – mondta, ahogy azt is, hogy a politikai programjuk része a szabadságért való küzdelem is lesz, mert szerinte a választópolgárok többsége nem a jogszerűség sutba vágására szavazott.