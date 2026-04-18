Orbánék hagyják, hogy Magyar Péterék döntsenek az árrés- és kamatstopokról

Egyik utolsó intézkedésével az Orbán-kormány lényegében átadta a döntés jogát az új kormánynak az általuk korábban bevezetett árszabályozó intézkedésekkel kapcsolatban. A pénteki Magyar Közlönyben ugyanis megjelent egy rövidke rendelet a kamatstoppal, az árrésstoppal és a védett üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezések módosításáról. Ezek alapján mindhárom intézkedés esetében Orbánék kitörölték a vonatkozó rendeletekből a hatályvesztés dátumát. Ez

a kamatstop esetében 2026. június 30.,

az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetében 2026. május 31.,

a drogériai termékekre vonatkozó árrésstop esetében szintén 2026. május 31.,

a védett üzemanyagárakkal kapcsolatban a jövedéki adócsökkentés esetében pedig 2026. május 1.

Orbánék döntése értelmében ezek a rendeletek a mai naptól jelen állás szerint határozatlan ideig hatályban vannak. Ezzel Orbánék gyakorlatilag átadták a lehetőséget a leendő, Magyar Péter által vezetett kormánynak, hogy döntsenek majd ezekben a kérdésekben. Az új kormány felállásáig és munkába állásáig ugyanis még egy pár hét biztosan hátra van, a védett üzemanyagárakkal kapcsolatos rendelet pedig például még ezelőtt járna le.

Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere korábban arról beszélt: egyelőre fenntartják az árrésstopokat, mert nincs elég idő azok gyors kivezetésére. Szerinte az intézkedéseket csak fokozatosan, előre megtervezett menetrend szerint szüntetnék meg, hogy ne gyorsítsák az inflációt. Néhány nappal ezelőtt Magyar Péter a Hernádi Zsolttal való egyeztetése után bejelentette, hogy az új kormány megtartja a védett benzin árat. Egyben felszólította a regnáló kormányt, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg. Ennek a kérésnek a jelek szerint eleget is tettek.