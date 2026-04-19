A Szentkirályi már akkor is létezett, amikor Orbán Viktor még azt sem tudta, hol van – válaszolta Balogh Levente, miután Kocsis Máté leárulózta

„A Szentkirályi vizes Balogh Levente, aki akkor még pont nem akart változást, amikor a cége megkapta a 4,2 milliárdos állami támogatását. Amikor már nem kapott ilyet, akkor kezdett el gyanakodni az rtl-en, hogy változás kellene” – írta délelőtti hosszú posztjában Kocsis Máté, aki „a mi kis házi árulóink” között sorolta fel az üzletembert, Borbás Marcsi és Wáberer György társaságában.

A Szentkirályi Ásványvíz alapítója és tulajdonosa a Telexnek nyilatkozva kikérte magának a vádat: a Szentkirályi az elmúlt 30 év alatt 800 milliárd forintos céggé nőtte ki magát, ehhez képest ugyanezen idő alatt 4,2 milliárd forintos támogatást ítélt meg neki az állam, amiből csak 2,5 milliárdot vett át – mondta Balogh a lapnak, hozzátéve, hogy ez egy HIPA-pályázat volt, amit teljesen a szabályoknak megfelelően írtak ki, és így pályázták meg. „Nem Orbán Viktor írta ki, hanem a HIPA-nak volt egy ilyen pályázata, amiben egyébként a Samsung 150 milliárdot kapott, a Hell pedig 100 milliárdot.”

Balogh Levente szerint a 4,5 milliárd elnyeréséhez feltétel volt, hogy hozzátegyen 14 milliárd forintot saját tőkéből. „Azt üzenem nekik, hogy ez végre jó helyre ment” – mondta. „A végét le sem hívtuk, mert közben tönkretették a gazdaságot, eltűntek a fogyasztók a piacon.” Az üzletember szerint hiába akarja a Fidesz azt a látszatot kelteni, hogy ő az Orbán-kormány alatt gazdagodott meg, a Szentkirályi 2007-ben már piacvezető volt Közép-Európában. Ő 2010-ben valóban a Fideszre szavazott, mert változást akart.

„Be kell írni a Google-be, hogy a Szentkirályi mióta létezik, és mióta meghatározó Európában. 2004 óta. Akkor Orbán Viktor még azt sem tudta, hol van”

– mondta Balogh Levente, aki szerint a Fidesz alatt 5 milliárd forinttal lett kevesebb a vagyona. (via Telex)