A Tisza Budapesten és Csongrád-Csanádban volt a legerősebb, és még a legfideszesebb megyében is lenyomta a kormánypártot

POLITIKA

Felkerültek a Nemzeti Választási Iroda weboldalára a végleges választási adatok. Összegyűjtöttünk pár érdekes adatot.

Legaktívabb megyék:

  • Vas (83,49%),
  • Győr-Moson-Sopron (83,45%),
  • Budapest (83,10%).

Legpasszívabb megyék:

  • Borsod-Abaúj-Zemplén (73,74%),
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg (74,36%),
  • Jász-Nagykun-Szolnok (75,76%).

Budapesti pártlistás eredmény:

  • Tisza (63,76%),
  • Fidesz-KDNP (28,36%),
  • Mi Hazánk (4,59%),
  • Demokratikus Koalíció (1,69%),
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt (1,42%).
Fotó: Németh Dániel/444

Legtiszásabb megyék:

  • Budapest (63,76%),
  • Csongrád-Csanád (59,85%),
  • Komárom-Esztergom (56,08%).

Legfideszesebb megyék (a Tisza még ezekben is megelőzte a Fideszt):

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg (43,35%),
  • Vas (43,21%),
  • Tolna (42,4%).
választás 2026 POLITIKA fidesz Tisza Párt választás 2026