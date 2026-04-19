Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki

A dél-koreai hadsereg szerint Észak-Korea több, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába vasárnap. Néhány nappal azután, hogy az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) arra figyelmeztetett, hogy aggasztóan gyorsan nő Észak-Korea nukleáris kapacitása.

A rakétákat a keleti partvidéken fekvő Sinpo kikötőváros közeléből indították, ahol Észak-Korea tengeralattjárókat épít. A dél-koreai elnök nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető megtekint egy márciusi rakétatesztet Fotó: STR/AFP

Az amerikai és a japán hadsereg is észlelte a rakétákat. A japán védelmi minisztérium közölte, hogy a rakéták a tengerbe csapódtak, valamint tiltakozott az észak-koreai kormánynál, mert véleményük szerint a kilövések veszélyeztetik a regionális és nemzetközi békét, és megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait.

Észak-Korea legutóbb április 8-án lőtt kirövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat, egy napon belül kétszer is. (via AP News)