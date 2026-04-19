Mark Rutte nem látja jelét, hogy az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból

Mark Rutte, a NATO főtitkára a Die Weltnek adott interjújában tagadta azokat a találgatásokat, hogy az Egyesült Államok esetleg kilépne a szövetségből. Azt mondta, nem látja jelét annak, hogy az amerikaiak kilépnének, de hangsúlyozta, hogy egy erősebb szövetségen belüli erősebb Európára van szükség.

Donald Trump korábban „papírtigrisnek” nevezte a NATO-t, és többször is azzal fenyegetőzött, hogy kilép a szövetségből, mivel egyes európai országok, mint Spanyolország és Franciaország nem támogatták az Irán elleni háborút. Rutte április 9-én tárgyalt Trumppal.

Rutte a mostani interjúban azt mondta, hogy „Donald Trump egyértelműen csalódott számos NATO-szövetségesben”. Hozzátette, hogy megérti az amerikai elnök álláspontját, de megerősítette, hogy „az amerikai nukleáris ernyő továbbra is az európai biztonság végső garanciája” és meggyőződése szerint „ez így is marad”. A főtitkár azt is kijelentette, hogy Európa nagyobb szerepet akar vállalni a NATO-ban. (via MTI)