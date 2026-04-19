Medvejelmezben elkövetett biztosítási csalás miatt ítéltek el három embert Kaliforniában

Egészen kreatív csalási ötlet miatt ítéltek el három személyt az amerikai Kalifornia államban. Az elítélt csalók 2024-ben azzal bíztak meg egy negyedik személyt, hogy medvejelmezbe öltözve tegyen úgy, mintha a karmával megrongálná értékes gépkocsik - egy Rolls-Royce és két Mercedes - külső és belső felületeit.

A csalók 142 ezer dollár értékű kártérítési igényt jelentettek be a biztosítónál, az igényhez pedig a károkról készült hamis fotókat és egy videót csatoltak a domboldalon közelítő ál-medvéről.

A videóról azonban a kaliforniai hal- és vadvédelmi állami hivatal állatbiológus szakértője megállapította, hogy azon nagy valószínűséggel egy jelmezbe öltözött ember látható. A nyomozók később az egyik gyanúsított otthonában meg is találták a medvejelmezt.

A három elítélt elismerte a biztosítási csalás vádját, őket korlátozott elzárásra ítélték, azaz hétvégenként kell börtönbe vonulniuk, amit próbaidő követ. Kettőjükre emellett 50 ezer dollár pénzbüntetést is kiszabtak. A csaláskísérletben résztvevő negyedik személy bírósági meghallgatását szeptemberben tartják. (via NBC News)