Norvégia nyárig szeretne megegyezni az új magyar kormánnyal az EGT-alap Magyarországnak szánt 91,8 milliárd forintjáról

A norvég külügyminisztérium optimista a Magyarországnak elkülönített EGT-alap folyósításával kapcsolatban. Ha az új magyar kormány megegyezik a norvégokkal, a 2021-2028-as időszakra 2,8 milliárd norvég korona, vagyis 91,8 milliárd forint érkezhet az országba.

A norvég Panorama cikke szerint Astrid Bergmål, norvég külügyi államtitkár azt mondta, hogy tavaly tavasz óta tárgyalnak Magyarországgal, a munkát pedig az új magyar kormánnyal is folytatják majd. A norvég kormány azt szeretné, ha az EGT-alapot olyan projektekre használnák fel, amik hozzájárulnak az olyan alapelvek megerősítéséhez, mint a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülése.

Bergmål szerint ezek az alapelvek nyomás alatt állnak Magyarországon, ezért az alap „olyan befektetést jelent, amire minden eddiginél nagyobb szükség van”. A norvégok nyáron szeretnék befejezni a tárgyalásokat, ami azt jelenti, hogy a megállapodást már Magyar Péter írhatja majd alá miniszterelnökként.

Astrid Bergmål, a norvég külügyminisztérium államtitkára Fotó: ROBERT WENGLER/AFP

Az EGT-alapokat Norvégia, Izland és Lichtenstein hozta létre egy uniós együttműködés keretében a civil társadalom, a demokrácia és az emberi jogok megerősítésére a 15 legszegényebb uniós országban. Az alapok 97 százalékát Norvégia finanszírozza.

Az előző ciklusban Magyarország egyetlen koronát sem kapott az EGT-alapokból, mert a magyar kormány 2021-ben inkább lemondott 75 milliárd forintnyi támogatásról, csak azért, hogy ne a kormánytól független szervezetek döntsenek a civilek támogatásáról (ami a 75 milliárd töredéke volt). Magyarország azt akarta, hogy egy állami szereplő dönthessen a forrásokról, de ezt az EGT-tagállamok nem fogadták el.