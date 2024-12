Újra rámegy a magyar kormány a Norvég Alap pénzeire

A magyar kormány előkészítő megbeszéléseket folytat arról, hogy újra érkezhessenek a Norvég Alap forrásai Magyarországra - írja magyar és norvég forrásaira hivatkozva a Szabad Európa. Tudomásuk szerint erről tárgyalt egymással Brüsszelben Sztáray Péter külügyi államtitkár és Espen Barth Eide norvég külügyminiszter, és a norvégok azzal számolnak, hogy nyárig aláírhatják a magyarokkal a megegyezést.

A Norvég Alapból Magyarországnak járó 75 milliárd forintnyi támogatásról a magyar kormány 2021-ben inkább lemondott, mert nem volt hajlandó elfogadni, hogy a kormánytól független civil szervezetek konzorciuma döntsön a civil támogatásokról. Ehelyett a kormány politikai hadjáratot indított a konzorciumot vezető Ökotárs Alapítvány ellen, majd vétójogot követelt magának a pénzek elosztásával kapcsolatban, majd amikor ebbe a norvégok nem mentek bele, arról kezdett beszélni, hogy ezt Magyarországgal szembeni norvég államadósságnak tekinti.

photo_camera Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

A most újrainduló norvég-magyar tárgyalásokat megkönnyítheti, hogy a civil szervezeteknek menő támogatásokat most már teljesen külön kezelik, és az elosztási mechanizmus az Európai Bizottságon keresztül történik - írja a Szabad Európa. "Mi a legnagyobb nyitottsággal és jó szándékkal fogunk leülni magyar partnereinkkel, de abban is biztos vagyok, hogy ragaszkodni fogunk a pénzek transzparens és kormányfüggetlen módon történő elosztásához" - mondták a lapnak norvég forrásaik.