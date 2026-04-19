Többen megsebesültek egy egyetemi campuson kitört lövöldözésben az Egyesült Államokban

Lövöldözés tört ki a középnyugat-amerikai Iowa állam egyik egyetemének campusán szombat éjjel, többen megsebesültek – közölték vasárnap a helyi hatóságok. „Iowa City rendőrsége nyomoz a vasárnap történt lövöldözés ügyében” – tudatták közleményükben a városi hatóságok, hozzátéve, hogy eddig még senkit nem vettek őrizetbe, és több áldozatot kórházba szállítottak.

Korábban az egyetem is jelezte, hogy lövéseket jeleztek a campus közelében, az éjszaki életéről ismert negyedben. „A mentők a helyszínen vannak. Megerősítették, hogy áldozatok is vannak. Kerüljék el a térséget!” – állt az egyetem által a honlapján helyi idő szerint röviddel hajnali két óra után kiadott közleményben. (via AOL, MTI)