Újabb gyújtogatás zsidó célpont ellen Londonban, egy héten belül már a harmadik

Gyújtogatásos támadás ért egy zsinagógát Északnyugat-Londonban: a harrow-i Kenton United Synagogue egyik ablakát éjfél körül betörték, majd egy gyúlékony anyagot tartalmazó palackot dobtak az épületbe. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően csak kisebb füstkárok keletkeztek, személyi sérülés nem történt. A rendőrség lezárta a környéket, és terrorelhárító egységek is részt vesznek a nyomozásban.

Az eset egy hónapja tartó támadássorozat része, amely során több zsidó intézményt értek gyújtogatások vagy kísérletek Londonban. A hatóságok antiszemita indíttatású bűncselekményként kezelik a történteket. Ephraim Mirvis főrabbi szerint az erőszak „egyre nagyobb lendületet vesz”, és már egy héten belül három zsidó helyszínt támadtak meg a fővárosban.

Keir Starmer miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és közölte: növelik a rendőri jelenlétet az érintett városrészekben. A Metropolitan Police megerősítette, hogy fokozott járőrözést, igazoltatásokat és fegyveres egységeket is bevetnek a további támadások megelőzésére. Zsidó szervezetek szerint a helyzet példátlan, és a közösség biztonságérzete súlyosan megingott. (via BBC)