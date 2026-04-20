„Ma először összeül a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója. Ez 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport. A sokmillió embertől kapott erős felhatalmazás óriási felelősséget is jelent egyben. A mai frakcióülésen hivatalosan is döntünk arról, hogy a Tisza képviselőcsoportját Bujdosó Andera fogja vezetni. Szintén dönt a frakció a javaslatomról, hogy a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes legyen. Andrea és Ágnes jelölése emberi, politikai és szakmai garancia arra, hogy az új országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi, szakmai és politikai vitákra kerül majd sor, mindig törrekedve arra, hogy a hazánk és honfitársaink számára a legjobb döntések szülessenek” – kezdte bejelentését hétfőn Magyar Péter, a Tisza elnöke és az ország következő miniszterelnöke.

Magyar elmondta, hogy hétfőn ismerteti a frakcióval a Tisza-kormány struktúráját, és a már kiválasztott minisztereket. Elmondta, hogy várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban, és egy sajtótájékoztatón jelenti be hét miniszter nevét, köztük a külügyminisztert, a pénzügyminisztert, a gazdasági és energetikai minisztert, az egészségügyi minisztert, a honvédelmi minisztert, az élő környezetért felelős minisztert, valamint az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztert.

Videóját azzal zárta, hogy a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, és várhatóan újabb kormánytagokat jelent be.