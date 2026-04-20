A Tisza a korábbinál néggyel több parlamenti bizottságot tervez

Húsz parlamenti bizottságot hozna létre a választásokat kétharmados többséggel megnyerő Tisza Párt egy a Telex birtokába jutott dokumentum szerint. A lap megszerezte a parlament alakuló ülését előkészítő pénteki egyeztetés jegyzőkönyvének egy részletét, amelyből kiderült, hogy Magyar Péter milyen bizottságok felállítására tett javaslatot.

Az országgyűlési bizottságok a parlament szakmai műhelyei: előkészítik és véleményezik a törvényjavaslatokat, módosításokat nyújthatnak be, és részletes vitát folytatnak róluk. Emellett ellenőrző funkciójuk is van: meghallgathatják a kormány tagjait és más tisztségviselőket, adatokat kérhetnek be, sőt egyes esetekben vizsgálatot is kezdeményezhetnek. Az elmúlt időszakban azonban a parlamentben nem folyt érdemi munka, ezért a bizottságok szerepe is kiüresedett.

A jegyzőkönyv szerint a jelenlegi tizenhat bizottság közül megszűnne a Vállalkozásfejlesztési Bizottság, több másik pedig kettéválna: ilyen a Kulturális Bizottság, melyből a tervek szerint Kulturális és Médiaügyi Bizottság, illetve Oktatási és Tudományos Bizottság lesz; ilyen a Népjóléti Bizottság, mely Szociális, illetve Egészségügyi és Sportbizottságra válik szét; és ilyen az Igazságügyi Bizottság, mely szintén kettéválik Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, illetve Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság formájában.

Új testületként jön még létre a Digitalizációs, Innovációs Bizottság, valamint a Társadalmi Részvétel Bizottsága, és lesznek olyanok, melyek funkciója megmarad, csak a nevük változik, mint a Mezőgazdasági helyett Agrár- és Élelmiszerügyi Bizottság, illetve a Költségvetésit felváltó Pénzügyi és Költségvetési Bizottság.

A bizottságokról és tagjairól a parlament alakuló ülésén szavaznak majd.