A TV2 műsorvezetője a választások után törölte a Fideszt támogató posztjait

Varga Attila, a TV2 Tények műsorvezetője korábban rendszeresen osztott meg Orbán Viktort és a Fideszt támogató tartalmakat a közösségi médiában, de a választások után ezek a tartalmak eltűntek a Facebook-oldaláról, bár egy ilyen posztja még elérhető.

Varga a választások előtt elsőként szerepelt a TV2 munkatársainak Orbánra való szavazásra buzdító videóban, de Magyar Pétert is gúnyolta egy vidéki helyszínen, egy papírmasé előtt. Most ezek a tartalmak eltűntek, amit a Média1 informátorai szerint azzal magyaráz, hogy Szalai Vivien korábbi hírigazgatónak akart megfelelni, akit aztán április 16-án elbocsátott Vaszily Miklós elnök-vezérigazgató. Ideiglenesen távozik a képernyőről Gönczi Gábor és Marsi Anikó is, és emiatt várhatóan Vargát többször láthatják a Tények nézői. (via Média1)