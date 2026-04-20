Az orosz állami hírügynökség szerint a Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség felületén még pénteken jelent meg egy cikk, mely borúlátóan fogalmaz a paksi orosz beruházásról. A cikk tartalmát Magyari Péter újságíró ismertette a Facebookon: az írás orosz nézőpontból ismerteti a paksi beruházás történetét, és finoman meg is fenyegeti Magyar Pétert, hogy ha valóban drágának fogja találni az orosz ajánlatot, akkor „négy év múlva csomagolhat, és eltűnhet a történelem süllyesztőjében.”

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatójának találkozója a Karmelita kolostorban 2020. december 3-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Bár a cikk a címében sejteti, hogy elválnak a magyar kormány és a Roszatom útjai, az írás szerint a cég „nyitott a párbeszédre Budapest új csapatával, és kész tisztázni minden kérdést a projekt költségeivel kapcsolatban.” Az írás szerint hazugság, hogy a paksi 5. és 6. blokk építése valamiféle politikai háttéralku lenne Putyin és Orbán között, szimplán „a gazdasági realitások felismeréséből fakadt”, amit már Orbán elődei is elismertek 2009-ben.

Szerintük Orbán nagyon keményen tárgyalt az oroszokkal, mielőtt 2014-ben megállapodott volna velük. „Jelenleg a szakértők szerint a projekt költsége 14,7 milliárd euróra nőtt, de ez még így is példátlanul alacsony ajánlat a globális reaktorépítési piacon” – írják. A cikk szerint a kedvező szerződés egyik oka, hogy az orosz állam nem elsősorban profitmaximalizálási szempontok alapján közelít a paksi beruházáshoz, hanem stratégiai iparágként kezeli az atomenergiát, és fontosnak tartja a mérnöki kapacitások folyamatos kihasználását. Az írás azt állítja, hogy Nyugat-Európában a finanszírozási feltételek és a piaci környezet miatt visszaszorult az atomerőmű-építés, ami a szakmai tudás részleges leépüléséhez vezetett, míg Oroszországban az állami szerepvállalás fenntartja ezt a képességet, és ez hozzájárul a Paks 2 projekt állítólag alacsony költségéhez.

Végül arra jut, hogy Magyar kijelentését, miszerint „a Paks-2 projekt költségei túl magasak, inkább politikai kommunikációként és zajként kell értelmezni”, és majd szembesül a matematikával, no meg azzal, hogy „Magyarország kis ország, viszonylag sérülékeny gazdasággal.” (via RIA Novosztyi, Magyari Péter Facebook)