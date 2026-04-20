Beszakadt az út a Róbert Károly körúton

Megsérült egy 300 mm átmérőjű azbesztcement vízcső a Róbert Károly körút 40. szám előtt. A javításhoz a Fővárosi Vízművek lezárta az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között – írja bejegyzésében a XIII. kerület Facebook-oldala.

Közölték még azt is, hogy „a vízhiány enyhítésére” szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6. szám előtt, a Fővárosi Vízművek kéri és köszöni az érintettek megértését és türelmét!

Mindenki készüljön arra, hogy a környéken hatalmas dugó várható.