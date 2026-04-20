Elon Musk nem jelent meg a francia ügyészség előtt az X-en terjedő gyermekbántalmazási tartalmak ügyében

Elon Musk nem jelent meg hétfőn azon a párizsi önkéntes meghallgatáson, amelyre a francia hatóságok idézték be az X közösségi platform és a Grok nevű mesterségesintelligencia-chatbot ügyében folyó nyomozás részeként.

Az ügyészség az AFP-nek úgy nyilatkozott, hogy „tudomásul vették az idézettek távolmaradását”, név szerint azonban nem említették Muskot, aki korábban egy francia nyelvű X-posztban sértő módon beszélt az ügyben eljáró hatóságokról. A nyomozók hangsúlyozták: a megjelenés elmaradása nem akadálya az eljárás folytatásának.

A vizsgálat még 2025 januárjában indult annak gyanújával, hogy az X algoritmusait felhasználva befolyásolhatták a francia politikát, majd később kiterjesztették a holokauszttagadó tartalmak és szexuális deepfake-ek terjesztésére is, amelyeket a Grok állított elő. Februárban a hatóságok házkutatást tartottak az X párizsi irodáiban is, amit a cég – amely tagadja a jogsértéseket – politikailag motivált lépésnek nevezett.

A meghallgatásra korábban Musk mellett az X akkori vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót is beidézték mint a platform vezetőit. Yaccarino 2025 júliusában távozott a cégtől. Az ügyészség szerint a vállalat alkalmazottait is tanúként hallgatják meg április 20. és 24. között.

A francia nyomozás több lehetséges bűncselekményt vizsgál, köztük gyermekekkel kapcsolatos szexuális tartalmak birtoklásában és terjesztésében való közreműködést, valamint emberiesség elleni bűncselekmények tagadását (jelen esetben a holokausztét). Az X már korábban is politikai indíttatásúnak minősítette az eljárást.

A vizsgálat egy szélesebb nemzetközi felháborodás közepette zajlik, miután kiderült, hogy a Grok egyszerű utasításokra képes volt nők és gyerekek képeit szexualizált deepfake-ekké alakítani. Egy nonprofit szervezet becslése szerint 11 nap alatt mintegy hárommillió ilyen kép készült, köztük több tízezer, amely kiskorúakat ábrázolhatott. Külön eljárás indult Nagy-Britanniában és az Európai Unióban is, ahol adatvédelmi és egyéb jogsértések gyanúja miatt vizsgálják az X-et és a Grok működését. (via The Guardian)