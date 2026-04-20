Kaja Kallas reméli, hogy a Tisza-kormány már nem fogja blokkolni az izraeli telepesek elleni szankciókat

Az EU-s külügyi főképviselő Kaja Kallas bízik benne, hogy a kormányváltás után már nem fogja egyetlen uniós tagállam blokkolni az izraeli telepesek elleni szankciókat - bár Kallas nem mondta ki, világos, hogy Magyarországról van szó.

Magyarország az Orbán-kormány alatt még akkor is kiállt a Netanjahu vezette Izrael mellett, amikor ezzel egyedül maradt az EU-ban. Hogy Netanjahu Budapestre jöhessen, még a Nemzetközi Büntetőbíróságból is kiléptették Magyarországot - Magyar Péter azt már bejelentette, hogy a Tisza-kormány beiktatása után Magyarország vissza fog lépni a testületbe.

Orbán Viktor Benjámin Netanjahuval és Netanjahu feleségével 2025 áprilisában a rakparti emlékműnél. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az, hogy Netanjahu mennyire fogja Orbán Viktor távozásával elveszíteni legbiztosabb európai szövetségesét, még kiderül. Kaja Kallas mindenesetre most Magyarországra utalva arról beszélt, hogy jelenleg egyetlen EU-tagállam blokkolja az erőszakot alkalmazó izraeli telepesek elleni uniós szankciókat.

„Az Európai Unió 27 tagállama közül 26 támogatja a palesztinokkal szemben erőszakot alkalmazó izraeli telepesek elleni szankciók bevezetését, azonban egy ország ellenállása miatt eddig nem született döntés erről”

– közölte a kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.

Korábban Magyarország már többször megvétózta az Izraellel szembeni uniós kezdeményezéseket, így a palesztin állam elismerését, az Izrael által elkövetett háborús bűnök elítélését, és az EU és Izrael közötti társulási megállapodás felbontását is.

Legutóbb Magyarország februárban blokkolta az erőszakos ciszjordániai telepesek elleni szankciókat – ezeket mind a 26 másik tagállam támogatta. Ezzel, mint Kallas hangsúlyozta, Magyarország egyedüliként is meg tudta akadályozni a szankciók elfogadását. A külügyi főképviselő ugyanakkor most azt jelezte, hogy, bár nem kíván az új kabinet nevében nyilatkozni, de szerinte a kormányváltással lehetőség nyílhat a korábbi álláspont felülvizsgálatára.

A Tisza-kormány Izraellel kapcsolatos politikája Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján is előkerült: Magyar azt hangsúlyozta, hogy van egy speciális viszony Izrael és Magyarország között, és továbbra is zéró tolerancia lesz az antiszemitizmussal szemben. De azt ígérte, hogy az uniós döntéseket egyenként vizsgálják majd meg, hogy „mi az érdek, az igazság”.

„Azt nem tudom garantálni, hogy - persze meg kell vizsgálni minden ügyet és döntést - de hogy Magyarország továbbra is blokkolni fogja az Unió döntéseit Izrael kapcsán”

- fogalmazott.