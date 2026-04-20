Rave-partit adott a DJ-pap Ferenc pápa halálának évfordulóján Buenos Airesben

Kedden lesz egy éve, hogy 2025 húsvéthétfőjén meghalt Ferenc pápa, az első latin-amerikai egyházfő. Bár Bergoglio leginkább olasz operákat hallgatott az anyjával gyerekkorában, később megszerette Elvis Presley-t, Edith Piafot, a gospeleket és Piazzola tangófeldolgozásait is. Arról, hogy az elektronikus zenéhez hogy viszonyult, nincs túl sok információ.

Az argentin pápa halálának évfordulójára Buenos Airesben már a hétvégén elkezdtek emlékezni, ez többek között egy rave-parti formájában történt meg, amire a szettet a katolikus klérus legnépszerűbb DJ-je vitte.

Guilherme Peixotónak, vagyis Padre Guilhermének majdnem hárommillió követője van az Instagramon. A portugál atya több mint 25 éve felszentelt pap, és eközben lényegében végig DJ-skedett is párhuzamosan. Sokáig csak fű alatt: nappali életében pap volt, esténként bulikban játszott, azzal a mondással, hogy az ezért kapott pénzzel kisegíti a plébániáját – a bulizókat azért arra kérte, hogy ne készítsenek róla képeket, hogy ne bukjon le.

A coming out Ferenc pápa pápaságával jött el – írja a katolikus Crux magazin. A szentatya „ne féljetek” mondása őt is megihlette, beiratkozott egy formális DJ-iskolába, és azóta fesztiválokon is rendszeresen fellép. Az egyházi evangelizáció és az eletronikus zene igazi fúziója a 2023-as, Lisszabonban tartott világifjúsági találkozón jött el számára, ahol a pápa szabadtéri miséje előtt is zenélt.

Guilherme Peixoto, a portugál DJ-pap fellépése Buenos Airesben, Ferenc pápa halálának évfordulóján Fotó: LUCIANO GONZALEZ/Anadolu via AFP

A DJ-pap szombaton Buenos Airesben a Plaza de Mayón lépett fel, a három óriáskivetítőn közben Ferenc és II. János Pál pápa arcképei jelentek meg, és fehér galambok szálltak virtuálisan a magasba.