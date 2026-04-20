„Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál” – ellátási zavarokra figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) tájékoztatása szerint a leköszönő kormány nem teljesítette a választások előtt kötött megállapodást, így elmaradtak a veszteségek mérséklésére ígért támogatások. A kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a családi tartalékok elfogytak. Az FBSZ figyelmezteti a lakosságot: a kényszerített veszteségek miatt országszerte üzemszünetek várhatók. A szövetség felszólítja a régi kormányt ígéretei betartására, az újat pedig egy fenntartható rendszer közös kidolgozására.

Mint arról a 444 is beszámolt, március 23-án egyeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége az Energiaügyi Minisztériumban a kormány képviselőivel. Ezen elsősorban a kiskereskedelmi adó csökkentését szerették volna elérni. Egri Gábor, az FBSZ szakértője lapunknak azt mondta a tárgyalások után, hogy

„a közelgő választásokra való tekintettel a kiskereskedelmi adó csökkentésére nincs lehetőség, mivel az parlamenti hatáskör, a kormányzat nyitott volt, hogy egy támogatási rendszert hozzon létre a kiskutak támogatására”.

A szövetség mostani közleményében tájékoztatja a lakosságot, hogy az Energiaügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, és az FBSZ között a választások előtti héten megállapodás jött létre, amelynek értelmében a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választások napjáig fenntartják a törvénysértő intézkedések miatt veszteséges működésüket, az NGM pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerint támogatást nyújt a veszteségek csökkentésére.

A benzinkutak betartották a vállalásukat, a leköszönő kormány azonban semmit sem teljesített az FBSZ szerint. Ennek következtében a benzinkutak működtetése súlyos, elviselhetetlen mértékű veszteséget okoz, amit még tetéz a továbbra is elvárt extrém magas különadó, amely az üzemanyag szektort sújtja. Szerintük senkitől sem várható el, hogy a „Magyarország alaptörvényét és ártörvényét semmibe vevő rendeleteket betartva feláldozza családi tartalékait a semmiért”.

”Kénytelenek vagyunk tehát figyelmeztetni kedves vevőinket, hogy ezt nem tudjuk tovább vállalni, kénytelen leszünk addig beszüntetni működésünket, amíg a helyzet nem rendeződik. Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál - ez nem a kutasok bűne - hanem egy ránk kényszerített felelőtlen akarat műve”, írják.

Egyúttal azt kérik a leköszönő kormánytól, hogy tartsa be az ígéreteit és rendezze ezt a kérdést, „mert ez még rájuk tartozik”.