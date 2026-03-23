A kormány nem ment bele abba, hogy csökkentse a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját

A Független Benzinkutak Szövetsége hétfőn délelőtt tárgyalt az Energiaügyi Minisztériumban a kisebb benzinkutak nehéz helyzetéről, mivel az árszabályozás miatt minimális hasznuk keletkezik, ha egyáltalán van hasznuk. A nagykereskedő ugyan 35 Ft/liter árrést hagy számukra, viszont ebből lejön a szállítási költség, ami esetenként, földrajzi elhelyezkedéstől függően akár 15 forint is lehet, és ebből jön le még a kiskereskedelmi adó is. Ezért az egyeztetésen elsősorban a kiskereskedelmi adó csökkentését szerették volna elérni a szövetség képviselői.

„Operatív egyeztetés zajlott a minisztériumban”, mondta a 444 megkeresésére Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Ugyan

„a közelgő választásokra való tekintettel a kiskereskedelmi adó csökkentésére nincs lehetőség, mivel az parlamenti hatáskör, a kormányzat nyitott volt, hogy egy támogatási rendszert hozzon létre a kiskutak támogatására”.

Hogy ez mikor ölthet végleges formát, az még egyelőre nem látszik, mivel egyelőre még csak az adatok összegyűjtése kezdődött el a szövetségnél. Egri Gábor azonban úgy értékelt, hogy jelenleg stabil a helyzet: a Mol százhalombattai finomítója 60 százalékkal termel, elindultak a tartalékok a kutakhoz, a szállítások logisztikai részével sincs probléma, így szerinte a fennakadások, amelyek az elmúlt napokban keletkeztek, rövidesen meg fognak szűnni.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a jövő nagyon bizonytalan, nemzetközi színtéren az ellátási oldalon pedig problémák vannak, hiszen molekulahiány van, kőolajra és gázolajra is nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Az EU pedig jelentős gázolaj-importra szorul. Egri továbbra is úgy tartja, előbb-utóbb rá kell majd engedni a piacra a valódi árakat, és ezzel együtt bizonyos szereplőknek visszatérítési rendszert kialakítani (például rendőrség, mentők, gazdák). „Persze meg lehet tenni, hogy korlátozzuk a fogyasztást és kuponrendszert vezetünk be, de az nem lenne helyes megoldás”, mondta.

Ehhez hasonló állásponton van a Holtankoljak.hu is, amely szerint a közel-keleti háborús helyzet „nem halad jó irányba”, így a bizonytalanság és a fegyveres fenyegetettség folyamatosan hajtja felfelé az olaj jegyzési árát. „Jelen feltételek mellett a védett ár intézménye csak határozott ideig tartható fenn, hiszen a stratégiai készletek végesek. Piaci áron vásárolt olajból piaci áron lehet csak üzemanyagot értékesíteni itthon” – olvasható a portálon.

Hétfőn egyébként újabb, jelentős áremelésről döntött a Mol, a benzin literjének nagykerára 8, a gázolajé pedig 18 forinttal emelkedik keddtől, ez azt jelenti, hogy a kutakon a 95-ös benzin nem védett ára 678 Ft/liter lesz, ami 83 forinttal magasabb, mint a védett, míg a gázolajé 749 Ft/literre emelkedik, vagyis 134 forinttal lesz drágább.

