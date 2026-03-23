Piaci alapon már 134 forinttal fog többe kerülni a dízel a kutakon, mint amennyi a védett ára

Rohamtempóban emelkednek tovább a hazai üzemanyag-nagykereskedelmi árak – írja a Holtankoljak.hu. A benzin literenként bruttó 6 forinttal fog többe kerülni keddtől, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 18 forinttal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a kutakon a 95-ös benzin nem védett ára 678 Ft/liter lesz, ami 83 forinttal magasabb, mint a védett, míg a gázolajé 749 Ft/literre emelkedik, vagyis 134 forinttal lesz drágább.

A Holtankoljak.hu szerint a közel-keleti háborús helyzet „nem halad jó irányba”, így a bizonytalanság és a fegyveres fenyegetettség folyamatosan hajtja felfelé az olaj jegyzési árát. „Jelen feltételek mellett a védett ár intézménye csak határozott ideig tartható fenn, hiszen a stratégiai készletek végesek. Piaci áron vásárolt olajból piaci áron lehet csak üzemanyagot értékesíteni itthon” – olvasható a portálon.

Orbán Viktor március 9-én jelentette be, hogy a Barátság vezeték leállása és az iráni háború okozta sokk miatt a benzinre 595 forint/literes, a gázolajra 615 forint/literes szinten védett árat vezetnek be. Ezeket a magyar autósok magyar rendszámmal és forgalmival vehetik igénybe a hazai kutakon.