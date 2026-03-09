595 és 615 forint – újabb benzinárstopról döntött a kormány, ezúttal védett árnak hívják

A kormány rendkívüli ülésén elrendelte az üzemanyagok árstopját, amit ezúttal védett árnak hívnak. Az intézkedést Orbán Viktor jelentette be hétfő délután.

A kormány döntése értelmében literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a kutakon a 95-ös benzint és maximum 615 forintért a gázolajat. Az intézkedés ma éjfélkor lép életbe. A magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autósok lesznek jogosultak arra, hogy ezen az áron tankoljanak. A magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

„Ha Orbán valóban meg akarta volna védeni a magyarokat, akkor csökkenti az adókat. Ebben az esetben 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag” – reagált a miniszterelnök bejelentésére Magyar Péter. A Tisza kormányfőjelöltje szerint miután a kormány továbbra is „a legmagasabb áfával terheli” az üzemanyagokat, „ma 200 forinttal több adót fizetünk egy liter benzin után, mint 2010-ben”. Ezért Magyar szerint „ez nem védett ár, hanem továbbra is állami nyerészkedés”.

A piaci dízelárak jóval magasabban vannak a kormány által megszabott ársapkánál, a Mol hétfőn rendkívüli árazással 619 és 639 forintos árakat szabott meg saját töltőállomásainak. A benzin átlagára viszont csak keddtől érte volna el most bejelentett hatósági árszintet.

Orbán Viktor a bejelentésében arról is beszélt, hogy az állami tartalékkészleteket felszabadítják, ezzel biztosítják az ellátást. Ez azonban nem tűnik újdonságnak, miután a Mol már február 16-án kérte a stratégiai készletek felszabadítását az orosz olajszállítás leállása miatt.

A Mol részvényei a hétfő délelőtti mélyrepülés után délután már erősödni kezdtek a Budapesti Értéktőzsdén, az árfolyam fél három körül 3784 forinton, 2,8 százalékos pluszban is volt. A miniszterelnök bejelentése utáni percekben 3720-3730 forinton kereskedtek a részvénnyel, érdemben tehát nem befolyásolta az árfolyamot a védett árról szóló kormánydöntés.

Piaci elemzők már hétfő délelőtt, a rendkívüli kormányülés bejelentése után azt prognosztizálták lapuknak, hogy várhatóan ilyen döntés születik majd. „Nagy meglepetés nem lesz, húznak egy vonalat nagyjából ott, ahol a háború előtt láttuk az árakat” – jósolta még a kormánydöntés megjelenése előtt lapunknak egy elemző.

Egy másikuk azt is lehetségesnek mondta, hogy a horvát megoldáshoz hasonlóan nem egy, hanem két ársapkáról döntenek, egy dízelesről és egy benzinesről, hiszen a két üzemanyagár különbség már február végén is jelentős volt: február 27-én 567 forint volt a benzin és 589 forint a gázolaj literenkénti átlagára. (A horvát kormány hétfőn szintén rendkívüli ülést tartott, azon az eurodízel árát literenként 1,55 euróban, míg a benzinét 1,5 euróban maximálták.)

A kormány hétfői rendkívüli ülését Orbán Viktor azzal a felütéssel vezette fel: meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon „elviselhetetlen szintre” emelkedjen. Szerinte ehhez egyrészt fel kell hagyni az orosz energia szankcionálásával egész Európában, másrészt meg kell akadályozni Magyarországon az üzemanyagárak emelkedését. Előbbi érdekében, ezt már a kormányülés előtt bejelentette, levelet küldött a Brüsszelbe, amelyben azt kezdeményezte, hogy egész Európában függesszék fel az orosz energiára kivetett szankciókat.

Fotó: MOL

Orbán a szokásos pénteki rádióinterjújában már említette az üzemanyagárak kérdését. Akkor azt mondta, hogy ma a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinkutakon, de „be fogunk avatkozni”, ha a piaci helyzet már tarthatatlanná válna. Az interjú óta előbb pénteken egy 7 forintos benzin- és egy 17 forintos gázolajár-emelést, majd hétfőn újabb 10 forintos benzin- és 20 forintos gázolajár-emelést jelentett be a Mol (ezek nagykereskedelmi árak, az elmúlt hetek árrobbanásai alapján maga a tankolás vélhetően néhány forinttal kisebb mértékben drágul).

Magyar Péter már a múlt héten sürgette a benzinársapka újbóli bevezetését, ő a négy évvel ezelőtti literenként 480 forintos szinten maximálta volna az árakat. Orbán Viktor ezt a múlt héten az ATV-n szamárságnak nevezte, mondván, Magyar Péter (aki Orbán állítása szerint az ukránok embere) a politikájával előidézi a magasabb árat. Akkor azt mondta, a magyar benzinárnak a régiós átlagárnál kell valahol lennie, és az ő fejében van egy szint, ahol már nehezen kezelhető lenne a helyzet, és ott egy akcióterv alapján maximált árat vezetnének be, de emiatt előbb-utóbb hiány alakulna ki, mert nem hoznák be az importőrök.

A kormány 2021 novemberében avatkozott be először a piaci üzemanyagár-képzésbe. Akkor a benzin és a gázolaj benzinkúti árát is literenként 480 forintban maximálták, miközben a piaci árak 500 forint körüli árszinten voltak. A szabályozás több mint egy évig, 2022 decemberéig maradt hatályban, de időről időre korrigálni kellett, szűkítve a jogosultak körét, főleg azután, hogy 2022 nyarán a piaci árak már 800 forint fölött voltak. Amikor megszűnt az ársapka, a benzin ára 600 forint fölé emelkedett.