Újabb rekordmértékű áremelés: holnap 20 forinttal drágul a gázolaj

Kedden literenként 20 forinttal nő a gázolaj és 10 forinttal a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára, írja a Holtankoljak.hu. Egyetlen lépésben ilyen mértékű dízeláremelésre nem emlékszünk az utóbbi évekből.

Ha a benzinkutak teljes egészében érvényesítenék az áremelés hatását – általában nem szokták, a múlt heti 15-17 forintos nagykerár-emelésből 2-4 forinttal kevesebb ment át a kiskerárakba –, akkor kedden a benzin literenkénti átlagára 595 forint lenne, míg a gázolajé 649 forintra emelkedne. Valószínűleg a nagyobb hálózathoz tartozó benzinkutak többségében már 600 forint fölött lesz a benzinár is.

A gázolaj átlagára így március eleje óta már 10 százalékkal, literenként több mint 50 forinttal emelkedhet. De múlt péntek óta igazán sokkoló a drágulás: pénteken 15, szombaton 17, majd most kedden 20 forinttal, vagyis öt nap alatt 52 forinttal nőnek a nagykereskedelmi árak (ebből az eddigi gyakorlat alapján 10-12 forinttal kevesebb mehet, illetve mehetett át a benzinkúti árakba).

A dízelesek legutóbb tavaly januárban tankoltak ilyen drágán, a múlt év elején még 660 forint körül is volt a literenkénti átlagár. A benzin ára háromnegyed éve, tavaly nyáron járt legutóbb a 600 forintos szintnél. A történelmi rekordtól azonban még messze vagyunk, 2024 elején a benzinár is járt 650 forint közelében, a gázolaj ára pedig 660 forint fölött (azt most nem vesszük figyelembe, hogy milyen árakat kellett fizetniük a nem árstopos áron tankolóknak a 480 forintos ársapkás időszakban).

Mindkét üzemanyag árát az iráni háború miatt kialakult gazdasági káosz tolja felfelé (ábránkon látható, hogy a Barátság kőolajvezeték leállásának viszont nem volt érdemi árfelhajtó hatása). A nyersolaj hordónkénti ára több olajtípusnál is megközelítette vagy át is lépte hétfő reggel a hordónkénti 100 dolláros árat, sőt, a Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra. Összehasonlításként: a háború kitörése előtt, február végén ezek még 70 dollár környékén voltak.

Tehát csak dollárban számolva is elképesztő 50-70 százalékos drágulásokat láthatunk. Ehhez a magyar árképzésnél még hozzájön az, hogy az elmúlt nagyjából egy hónapban mintegy 9 százalékkal értékelődött le a forint a dollárhoz képest.