16 kép arról, milyen volt a NER

Évek óta először adott interjút független lapnak a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Rogán a 444-nek arról beszélt: a kormányzati plakátok nem okoznak szorongást az embereknek, és tagadja, hogy szerepe lenne a lejáratókampányokban. Saját meghatározása szerint a „kormányzati back office”-t vezeti, feltalálóként pedig „lenne még ötlete”.
Reagált a miniszterelnök a családja meggazdagodásáról szóló dokumentumfilmre. A film állításait rágalmaknak tartja. Azt mondja, a saját lábán áll, a gazdag emberek közül viszont sokakat ismer.
A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.