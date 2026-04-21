A sárvári gyógyfürdő miatt összehívott rendkívüli testületi ülést zártan tartották meg, pedig az ellenzék nyílt ülést kért

Miután belső ellenőrzést rendeltek el a Sárvári Gyógyfürdőben, azután, hogy a 444 megírta, hogy büntetőeljárás indult nemrég annak gyanújával, hogy valós munkavégzés nélkül fizetnek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek, az is kiderült, hogy a rendkívüli testületi ülést annak ellenére zártan tartották meg, hogy az azt összehívó ellenzék nyílt ülést kért.

Az ugytudjuk.hu azt írja, hétfő délutánra hívta össze a rendkívüli testületi ülést a helyi ellenzéket adó Sárváriakért Egyesület kezdeményezésére Kondora István fideszes polgármester, akinek ismerőse L. P.. Az ellenzéki kérés a nyílt ülés megtartása volt, a fideszes többségű testület mégis zárt ülést szavazott meg. A lap kérdésére a polgármester nem mondta el, miről döntöttek, csak annyit mondott, hogy közleményt fognak kiadni a témában.

Az ugytudjuk.hu több mint egy héttel korábban írt arról, hogy L. P. a gyógyfürdős eseten kívül is üzletelt volna a sárvári önkormányzattal. A lap egy másik cikke szerint 2023-ban egy meghívásos pályázaton kérte fel a sárvári önkormányzat L. P.-t arra, hogy licitáljon egy 4662 négyzetméteres területre.